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На Білгородщині друга за ніч «бавовна»: окупанти відбиваються від «вампірів»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На Білгородщині друга за ніч «бавовна»: окупанти відбиваються від «вампірів»
фото ілюстративне

Росіяни кажуть про збиття «кількох повітряних цілей»

На світанку 17 січня у Білгороді (РФ) вдруге від початку доби прогриміли вибухи. Росіяни заявили про роботу своєї системи ППО.

«Над Білгородом та Білгородським районом знову працювала наша система ППО. Збито кілька повітряних цілей», – повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.

За його даними, постраждалих немає. У Білгородському районі пошкоджено скління у кількох житлових будинках.

Міноборони країни-агресорки заявило, що «черговими засобами ППО було знищено чотири реактивні снаряди і два українські безпілотні літальні апарати перехоплено над територією Білгородської області».

Міноборони РФ уточнило, що Білгородщину було атаковано з реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 січня у Білгороді пролунали вибухи. Повідомляється про збиття безпілотників.

Міноборони РФ написало інформацію про знищення чотирьох нібито українських безпілотників.

Нагадаємо, у центрі російського Білгорода встановлено укриття для захисту населення.

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Теги: Білгород вибух окупанти росія

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