На Білгородщині друга за ніч «бавовна»: окупанти відбиваються від «вампірів»
Росіяни кажуть про збиття «кількох повітряних цілей»
На світанку 17 січня у Білгороді (РФ) вдруге від початку доби прогриміли вибухи. Росіяни заявили про роботу своєї системи ППО.
«Над Білгородом та Білгородським районом знову працювала наша система ППО. Збито кілька повітряних цілей», – повідомив губернатор області В’ячеслав Гладков.
За його даними, постраждалих немає. У Білгородському районі пошкоджено скління у кількох житлових будинках.
Міноборони країни-агресорки заявило, що «черговими засобами ППО було знищено чотири реактивні снаряди і два українські безпілотні літальні апарати перехоплено над територією Білгородської області».
Міноборони РФ уточнило, що Білгородщину було атаковано з реактивної системи залпового вогню RM-70 «Вампір».
Раніше повідомлялося, що у ніч проти 17 січня у Білгороді пролунали вибухи. Повідомляється про збиття безпілотників.
Міноборони РФ написало інформацію про знищення чотирьох нібито українських безпілотників.
Нагадаємо, у центрі російського Білгорода встановлено укриття для захисту населення.
Коментарі — 0