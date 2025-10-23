У Перу запроваджено надзвичайний стан

За словами влади, надзвичайний стан дозволить планувати та здійснювати спільні дії для боротьби зі злочинністю

Рада міністрів Перу запровадила 30-денний надзвичайний стан у столиці Лімі та сусідньому регіоні Кальяо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адміністрацію президента Хосе Хері, який очолює раду міністрів.

За словами представників влади, надзвичайний стан дозволить планувати та здійснювати спільні дії для боротьби зі злочинністю, яка охопила країну. Президент Перу підкреслив, що рішення передбачає скоординовані дії на всіх рівнях держави «з метою забезпечення безпеки та відновлення порядку на благо громадян».

На вулицях Ліми побільшало солдатів і поліції. Цей указ також призупинив дію низки конституційних прав, зокрема свободи зібрань і протестів, а ще поїздки на мотоциклі двох людей одночасно.

Надзвичайний стан обмежив відвідування ув'язнених і дозволив відключення електроенергії в тюремних камерах, за винятком освітлення. У перший день надзвичайного стану президент прийшов з інспекцією до в'язниці Луріганчо.

Нагадаємо, у жовтні Конгрес Перу проголосував за усунення з посади президентки Діни Болуарте на тлі хвилі злочинності, яка охопила цю країну. Законодавці організували дебати та процес імпічменту в однопалатному Конгресі, який складається зі 130 членів, щодо усунення Болуарте з посади через те, що, на їхню думку, її уряд не здатний зупинити злочинність.

На посаду тимчасового президента було призначено 38-річного юриста і голову Конгресу Хосе Хері. Він буде виконувати обов'язки Болуарте до кінця її терміну. Вибори заплановані на квітень наступного року, а термін повноважень Болуарте мав закінчитися 28 липня 2026 року.

Болуарте була шостою очільницею Перу за менш ніж десять років. Звичайний термін повноважень президента становить п'ять років. Вона прийшла до влади у 2022 році, щоб добути термін повноважень тодішнього президента Педро Кастільо, якого усунули з посади лише через два роки після початку його п'ятирічного терміну.