Головна Світ Політика
search button user button menu button

У Перу запроваджено надзвичайний стан

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
У Перу запроваджено надзвичайний стан
За словами влади, надзвичайний стан дозволить планувати та здійснювати спільні дії для боротьби зі злочинністю
фото: X/Presidencia del Perú

Безпекова ситуація в Перу призвела до відставки колишньої президентки країни

Рада міністрів Перу запровадила 30-денний надзвичайний стан у столиці Лімі та сусідньому регіоні Кальяо. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на адміністрацію президента Хосе Хері, який очолює раду міністрів.

За словами представників влади, надзвичайний стан дозволить планувати та здійснювати спільні дії для боротьби зі злочинністю, яка охопила країну. Президент Перу підкреслив, що рішення передбачає скоординовані дії на всіх рівнях держави «з метою забезпечення безпеки та відновлення порядку на благо громадян».

На вулицях Ліми побільшало солдатів і поліції. Цей указ також призупинив дію низки конституційних прав, зокрема свободи зібрань і протестів, а ще поїздки на мотоциклі двох людей одночасно.

Надзвичайний стан обмежив відвідування ув'язнених і дозволив відключення електроенергії в тюремних камерах, за винятком освітлення. У перший день надзвичайного стану президент прийшов з інспекцією до в'язниці Луріганчо.

Нагадаємо, у жовтні Конгрес Перу проголосував за усунення з посади президентки Діни Болуарте на тлі хвилі злочинності, яка охопила цю країну. Законодавці організували дебати та процес імпічменту в однопалатному Конгресі, який складається зі 130 членів, щодо усунення Болуарте з посади через те, що, на їхню думку, її уряд не здатний зупинити злочинність.

На посаду тимчасового президента було призначено 38-річного юриста і голову Конгресу Хосе Хері. Він буде виконувати обов'язки Болуарте до кінця її терміну. Вибори заплановані на квітень наступного року, а термін повноважень Болуарте мав закінчитися 28 липня 2026 року.

Болуарте була шостою очільницею Перу за менш ніж десять років. Звичайний термін повноважень президента становить п'ять років. Вона прийшла до влади у 2022 році, щоб добути термін повноважень тодішнього президента Педро Кастільо, якого усунули з посади лише через два роки після початку його п'ятирічного терміну.

Читайте також:

Теги: Перу надзвичайний стан

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Днями злодії винесли коштовні експонати з Лувру
Встигли за сім хвилин: який вигляд мають викрадені коштовності з Лувру (фото)
21 жовтня, 03:24
Брюссель вважається небезпечною країною Європи
Складено рейтинг найнебезпечніших міст Європи
26 вересня, 09:17
Пограбування Лувру сколихнуло Францію
Зухвале пограбування музею Лувр у Парижі: озвучено головні версії злочину
20 жовтня, 10:09

Політика

Американські військові знищили судно у Тихому океані
Американські військові знищили судно у Тихому океані
У Перу запроваджено надзвичайний стан
У Перу запроваджено надзвичайний стан
Атака на оборонний завод у Челябінській області: названо кількість загиблих
Атака на оборонний завод у Челябінській області: названо кількість загиблих
ЄС поставив Сербію перед вибором: санкції проти РФ або кінець шляху до Євросоюзу
ЄС поставив Сербію перед вибором: санкції проти РФ або кінець шляху до Євросоюзу
Трамп розповів, що обговорював з Путіним ядерну зброю
Трамп розповів, що обговорював з Путіним ядерну зброю
Трамп: Я завжди відчував, що Путін хоче всю Україну, а не частину
Трамп: Я завжди відчував, що Путін хоче всю Україну, а не частину

Новини

В Україні без опадів: погода на 23 жовтня
Сьогодні, 06:01
В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua