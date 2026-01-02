Головна Світ Політика
search button user button menu button

РФ знову оголосили в розшук «воскреслого» командира РДК Капустіна

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
РФ знову оголосили в розшук «воскреслого» командира РДК Капустіна
У Росії Капустін заочно засуджений до довічного позбавлення волі
фото: Уніан

Уперше МВС РФ оголосило Дениса Капустіна в розшук у 2023 році

МВС Росії знову оголосило в розшук засновника і командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Дениса Капустіна після того, як ГУР заявило про інсценування його загибелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК <...>. Оголошено повторно», – вказано у базі даних міністерства. Вперше МВС РФ оголосило Дениса Капустіна в розшук у 2023 році. 

У Росії Капустін заочно засуджений до довічного позбавлення волі. Він визнаний винним за статтями «про державну зраду, організацію терористичного угруповання і навчання для здійснення терактів, а також у справі про вторгнення в Брянську область в березні 2023 року». За версією ФСБ, він також причетний до підготовки замаху на засновника телеканалу «Царьград» Костянтина Малофєєва.

Нагадаємо, командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним «WhiteRex» (Нікітін) живий після замаху російських спецслужб, а виділені на його ліквідацію пів мільйона доларів підсилять спецпідрозділи ГУР. Убивство Дениса Капустін замовили спецслужби держави-агресора Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

Згодом Головне управління розвідки ЗСУ оприлюднило відео спецоперації, під час якої було інсценовано загибель командира РДК Дениса Капустіна.

Теги: росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін давно втратив зв’язок з реальністю
Брехня Путіна штовхає Росію до краху
26 грудня, 2025, 18:20
Путін буде готовий закінчити війну у 2026 році, за двох умов
Прогноз-2026. Росія
29 грудня, 2025, 07:12
Більшість забруднень становить діоксид вуглецю – 17,4 тонни
Після обстрілу в Овідіополі в атмосферу потрапило 20 тонн шкідливих речовин – Держекоінспекція
9 грудня, 2025, 13:35
Reuters: Індія обговорила з РФ потенційні спільні проєкти щодо виготовлення зброї
Reuters: Індія обговорила з РФ потенційні спільні проєкти щодо виготовлення зброї
10 грудня, 2025, 05:51
Зміцнення рубля на 46% з початку року видання називає «не ознакою здоров’я, а відчаю»
Санкції, війна і дефіцит: Time оцінив, скільки ще витримає економіка Росії
17 грудня, 2025, 03:15
В Урюпінську Волгоградської області вночі палала нафтобаза
Вибухова ніч у Росії: прилітало по нафтобазі та електростанції
14 грудня, 2025, 08:43
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»
20 грудня, 2025, 03:15
Ціни на російську нафту марки Urals обвалилися
Ціни на російську нафту Urals обвалилися – Bloomberg
22 грудня, 2025, 19:50
РФ вдарила по локомотивному депо
Росія вдарила по залізничній інфраструктурі України
Вчора, 14:39

Політика

РФ знову оголосили в розшук «воскреслого» командира РДК Капустіна
РФ знову оголосили в розшук «воскреслого» командира РДК Капустіна
Вийти з соцмереж і скласти заповіт. Держдеп США оновив рекомендації для охочих поїхати у РФ
Вийти з соцмереж і скласти заповіт. Держдеп США оновив рекомендації для охочих поїхати у РФ
Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів
Трамп пригрозив Ірану на тлі масштабних протестів
Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка
Кремль готує масштабний теракт для зриву мирних перемовин – розвідка
Туск закликав Європу брати приклад з Польщі
Туск закликав Європу брати приклад з Польщі
У Самарській області дрони атакували два НПЗ
У Самарській області дрони атакували два НПЗ

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua