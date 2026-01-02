РФ знову оголосили в розшук «воскреслого» командира РДК Капустіна

Уперше МВС РФ оголосило Дениса Капустіна в розшук у 2023 році

МВС Росії знову оголосило в розшук засновника і командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Дениса Капустіна після того, як ГУР заявило про інсценування його загибелі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

«Підстава для розшуку: розшукується за статтею КК <...>. Оголошено повторно», – вказано у базі даних міністерства. Вперше МВС РФ оголосило Дениса Капустіна в розшук у 2023 році.

У Росії Капустін заочно засуджений до довічного позбавлення волі. Він визнаний винним за статтями «про державну зраду, організацію терористичного угруповання і навчання для здійснення терактів, а також у справі про вторгнення в Брянську область в березні 2023 року». За версією ФСБ, він також причетний до підготовки замаху на засновника телеканалу «Царьград» Костянтина Малофєєва.

Нагадаємо, командир «Російського добровольчого корпусу» (РДК) Денис Капустін, відомий під позивним «WhiteRex» (Нікітін) живий після замаху російських спецслужб, а виділені на його ліквідацію пів мільйона доларів підсилять спецпідрозділи ГУР. Убивство Дениса Капустін замовили спецслужби держави-агресора Росії та виділили на реалізацію злочину пів мільйона доларів.

Згодом Головне управління розвідки ЗСУ оприлюднило відео спецоперації, під час якої було інсценовано загибель командира РДК Дениса Капустіна.