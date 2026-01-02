Головна Світ Політика
Вийти з соцмереж і скласти заповіт. Держдеп США оновив рекомендації для охочих поїхати у РФ

Ростислав Вонс
Зовнішньополітичне відомство наголосило, що ситуація в Росії досі є нестабільною
фото: Reuters (ілюстративне)

Держдеп наголошує, що рівень небезпеки залишається критичним, а перебування в Росії несе прямі загрози життю

Державний департамент США вкотре закликав своїх громадян не їздити до Російської Федерації, а тих, хто там перебуває, – негайно виїхати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт відомства.

Змін рівня або показників ризику не відбулося, однак було оновлено короткий опис рекомендацій. Держдеп наголосив, що рівень небезпеки залишається критичним, а перебування в країні несе прямі загрози життю та свободі іноземців.

Американське зовнішньополітичне відомство стверджує, що ситуація в Росії є нестабільною, а правове поле – непередбачуваним. Зокрема, російські чиновники безпідставно допитували, погрожували та затримували громадян США. Зазначається, що російська влада має досвід незаконного затримання громадян США та «використання їх як розмінної монети».

«Перегляньте рішення про ввезення електронних пристроїв до Росії. Громадяни США повинні припускати, що всі електронні комунікації та пристрої в Росії контролюються російськими службами безпеки. Російські служби безпеки заарештовували громадян США та інших іноземних громадян на підставі інформації, знайденої на електронних пристроях. Це включає інформацію, яка була створена, передана або збережена під час перебування в іншій країні», – йдеться в повідомленні.

Держдеп закликав громадян, які все ж вирішать відвідати країну, підготувати заповіт та призначити відповідних страхових бенефіціарів або довіреність. Крім того, американці мають обговорити з близькими план щодо догляду та опіки над дітьми, домашніми тваринами, майном, побажаннями щодо похорону тощо.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення США закликали своїх громадян негайно покинути територію РФ, попередивши про ризик можливого переслідування з боку співробітників російських служб безпеки.

