Складено рейтинг найнебезпечніших міст Європи

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
Складено рейтинг найнебезпечніших міст Європи
Брюссель вважається небезпечною країною Європи
Брюссель, Стокгольм і Марсель очолили рейтинг небезпечних через банди

Насильство з боку злочинних угруповань зростає по всій Європі, перетворюючи деякі великі міста на осередки стрілянини та злочинів із використанням вогнепальної зброї. Згідно з аналізом Euronews, до найнебезпечніших міст Європи віднесли Брюссель, Стокгольм, Марсель та Амстердам, пише «Главком».

Журналісти Euronews проаналізували національні звіти та повідомлення преси, щоб оцінити ситуацію, хоча визнають, що детальна поліцейська статистика не завжди публікується.

Брюссель – європейська столиця збройного насильства

У 2025 році Брюссель став найбільш небезпечною столицею. У районах Андерлехт і Моленбек триває ескалація діяльності наркобанд. До середини серпня зафіксовано 57 перестрілок, 20 з яких припали на літо. Місцеві чиновники закликають до введення військових патрулів та розширення мережі відеоспостереження.

Стокгольм – від безпечної столиці до вогнища насильства

До серпня 2025 року у столиці Швеції сталося 55 перестрілок, у яких загинуло 9 осіб. Злочинність із використанням зброї зростає по всій країні. Банди залучають до вбивств підлітків та активно використовують вибухівку.

Марсель – фортеця наркомафії

Минулого року в Марселі загинуло 24 особи (у 2024 році – 49) у перестрілках, пов'язаних із торгівлею наркотиками. Експерти вважають, що зниження числа жертв не пов'язане з роботою поліції, а із завершенням війни між кланами.

Амстердам – менше стрілянини, більше вибухів

Хоча офіційної статистики бракує, у 2023 році ЗМІ повідомили про 197 вибухів (удвічі більше, ніж роком раніше). Зафіксовано сім серйозних інцидентів зі стріляниною, один із яких був смертельним.

 У Парижі, Копенгагені, Афінах, Лісабоні, Римі та Мадриді також фіксуються інциденти, пов'язані з бандами, але ризик для пересічних громадян оцінюється як помірний. Наприклад, у Копенгагені поліція змушена вводити «зони обшуку» після смертельної стрілянини.

Більшість східноєвропейських столиць, включаючи Бухарест, Любляну, Прагу, Ригу, Софію, Варшаву, Братиславу, а також Берлін, Дублін і Гельсінкі, залишаються відносно безпечними, де інциденти зі зброєю є поодинокими або майже відсутніми.

Раніше експерти склали рейтинг найнебезпечніших країн Європи у 2025 році. Перше місце в списку посіла Україна через активні бойові дії, Росія та Білорусь також потрапили до топу через військову агресію, політичну нестабільність і високий рівень загроз для туристів та місцевих мешканців.

Теги: Європа рейтинг статистика Брюссель злочинність столиця

