Встигли за сім хвилин: як виглядають викрадені коштовності з Лувру (фото)

Востаннє подібний інцидент у Луврі стався понад 25 років тому

У неділю, 19 жовтня, з легендарного музею Лувр у Парижі було викрадено вісім унікальних ювелірних виробів, які є частиною національної історико-культурної спадщини Франції. Стало відомо, який вигляд мали коштовності, що винесли злочинці, передає «Главком».

За попередніми оцінками, зловмисники діяли швидко та професійно, встигнувши винести дорогоцінності за кілька хвилин. Злодії вкрали вісім предметів: діадеми, намиста, сережки та брошки. Вони колись належали імператриці Марії-Луїзі, королеві Гортензії, королеві Марії-Амелії та імператриці Євгенії, дружині Наполеона III.

Серед восьми викрадених предметів - намисто та сережки імператриці Марії-Луїзи фото: Louvre Museum

Діадема імператриці Євгенії, символ розкоші французької імперії, теж зникла під час зухвалого пограбування фото: Louvre Museum

Розкішний дорогоцінний бант імператриці Євгенії тепер у руках злочинців фото: Louvre Museum

Злодії винесли кілька предметів, які колись належали королеві Марії-Амелії, дружині короля Луї-Філіпа I фото: Louvre Museum

Корона принцеси Євгенії. Знайдена на вулиці після втечі злодіїв фото: Louvre Museum

Сережки королеви XIX століття фото: Louvre Museum

Корона королеви Марії-Амелії фото: Louvre Museum

Брошка-релікварій імператриці Євгенії фото з відкритих джерел

Викрадення сталося в Галереї Апполо, де зберігаються французькі королівські коштовності. Грабіжники, переодягнені в робочий одяг, використали підйомник для доступу до другого поверху, розбили вітрини та вкрали вісім предметів.

Прокуратура Парижа розглядає дві основні версії пограбування музею Лувру. Про це заявила прокурор столиці Франції Лор Бекко.

«Організована злочинність могла переслідувати дві цілі: або вони скоїли пограбування на замовлення, або вони вкрали коштовності для відмивання грошей», – сказала вона.

За словами Бекко, версія про можливий іноземний слід у пограбуванні «не є пріоритетною»