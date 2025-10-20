Зухвале пограбування музею Лувр у Парижі: озвучено головні весії версії злочину

Версія про можливий іноземний слід у пограбуванні Лувру «не є пріоритетною» для слідства

Прокуратура Парижа розглядає дві основні версії пограбування музею Лувру. Про це заявила прокурор столиці Франції Лор Бекко, повідомляє «Главком» із посиланням на газету Le Figaro.

«Організована злочинність могла переслідувати дві цілі: або вони скоїли пограбування на замовлення, або вони вкрали коштовності для відмивання грошей», – сказала вона.

За словами Бекко, версія про можливий іноземний слід у пограбуванні «не є пріоритетною».

Після свого приходу до керівництва Лувром у 2021 році, нинішня директорка Лоранс де Карс звернулася до начальника паризької поліції з проханням провести аудит безпеки. Рекомендації музею були надані «кілька тижнів, кілька місяців тому», запевнила сьогодні ввечері міністереп культури Рашіда Даті. «Вразливість музеїв – це давня проблема», – додала вона.

За попередніми оцінками, зловмисники діяли швидко та професійно, встигнувши винести дорогоцінності за кілька хвилин. З-поміж викрадених експонатів – тіари, сережки, намиста та брошки, що колись належали королівським особам. Зокрема, це:

тіара з парюри королеви Марія‑Амелія та королеви Гортензії;

намисто зі сапфірової парюри тієї ж Марії‑Амелії та Гортензії;

сережки з пари сапфірової парюри Марії‑Амелії та Гортензії;

смарагдове намисто з парюри Марія‑Луїза;

пара смарагдових сережок з тієї ж парюри Марії‑Луїзи;

брошка під назвою «брошка‑реликварій» (reliquary brooch);

тіара імператриці Євгенія де Монтіньо (Empress Eugénie) та великий бант‑брошка тієї ж імператриці;

Ці коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі.

Нагадаємо, вранці 19 жовтня Лувр зазнав нападу грабіжників у масках. Вони проникли в галерею Аполлона та вкрали дев'ять ювелірних прикрас. Вже вдалося знайти корону імператриці Євгенії – дружини Наполеона III, яка лежала зламаною на вулиці. Зловмисники впоралися за кілька хвилин, організовано їхній розшук.

До слова, пограбування Лувру траплялися рідко завдяки суворим заходам безпеки, але вони все ж були. Найвідоміше з них сталася в 1911 році, коли викрали шедевр Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».