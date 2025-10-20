Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Зухвале пограбування музею Лувр у Парижі: озвучено головні весії версії злочину

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Зухвале пограбування музею Лувр у Парижі: озвучено головні весії версії злочину
Пограбування Лувру сколихнуло Францію
фото: Reuters

Версія про можливий іноземний слід у пограбуванні Лувру «не є пріоритетною» для слідства

Прокуратура Парижа розглядає дві основні версії пограбування музею Лувру. Про це заявила прокурор столиці Франції Лор Бекко, повідомляє «Главком» із посиланням на газету Le Figaro.

«Організована злочинність могла переслідувати дві цілі: або вони скоїли пограбування на замовлення, або вони вкрали коштовності для відмивання грошей», – сказала вона.

За словами Бекко, версія про можливий іноземний слід у пограбуванні «не є пріоритетною».

Після свого приходу до керівництва Лувром у 2021 році, нинішня директорка Лоранс де Карс звернулася до начальника паризької поліції з проханням провести аудит безпеки. Рекомендації музею були надані «кілька тижнів, кілька місяців тому», запевнила сьогодні ввечері міністереп культури Рашіда Даті. «Вразливість музеїв – це давня проблема», – додала вона. 

За попередніми оцінками, зловмисники діяли швидко та професійно, встигнувши винести дорогоцінності за кілька хвилин. З-поміж викрадених експонатів – тіари, сережки, намиста та брошки, що колись належали королівським особам. Зокрема, це:

  • тіара з парюри королеви Марія‑Амелія та королеви Гортензії; 
  • намисто зі сапфірової парюри тієї ж Марії‑Амелії та Гортензії;
  • сережки з пари сапфірової парюри Марії‑Амелії та Гортензії; 
  • смарагдове намисто з парюри Марія‑Луїза; 
  • пара смарагдових сережок з тієї ж парюри Марії‑Луїзи;
  • брошка під назвою «брошка‑реликварій» (reliquary brooch);
  •  тіара імператриці Євгенія де Монтіньо (Empress Eugénie) та великий бант‑брошка тієї ж імператриці; 

Ці коштовності зберігалися у знаменитій залі Galerie d’Apollo, яка є однією з найвідоміших у Луврі.

Нагадаємо, вранці 19 жовтня Лувр зазнав нападу грабіжників у масках. Вони проникли в галерею Аполлона та вкрали дев'ять ювелірних прикрас. Вже вдалося знайти корону імператриці Євгенії – дружини Наполеона III, яка лежала зламаною на вулиці. Зловмисники впоралися за кілька хвилин, організовано їхній розшук.

До слова, пограбування Лувру траплялися рідко завдяки суворим заходам безпеки, але вони все ж були. Найвідоміше з них сталася в 1911 році, коли викрали шедевр Леонардо да Вінчі «Мона Ліза».

 

 

Читайте також:

Теги: пограбування злочинність розшук Франція музей Париж

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пошкоджений будинок у Запоріжжі
Атака на Україну, невідомі дрони у Норвегії та Данії: головне за ніч
23 вересня, 05:13
Макрон назвав головним пріоритетом звільнення 48 заручників та припинення військових операцій по всьому Сектору Газа
Франція офіційно визнала державу Палестина
23 вересня, 00:54
Частина розтрощеного літака
У Франції поновили справу катастрофи рейсу AF447, яка забрала понад 200 життів
29 вересня, 04:29
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
Франція: Нотр-Дам отримав лист з погрозами теракту
12 жовтня, 03:39
Слідчі працюють біля музею Лувр після повідомлення про пограбування
Пограбування Лувру у Парижі: оприлюднено список викрадених експонатів 
Сьогодні, 01:58
Артистка та блогерка дружать вже не один рік
Дядько подруги Олі Полякової помирає в Одесі. Співачка звернулась до президента Франції
24 вересня, 11:55
Макрон вимушено чекав, доки проїде кортеж Трампа
Макрон потрапив у курйозну ситуацію в Нью-Йорку і зателефонував Трампу
23 вересня, 11:12
Брюссель вважається небезпечною країною Європи
Складено рейтинг найнебезпечніших міст Європи
26 вересня, 09:17
До фіналу конкурсу пройшли три карпатських села
Два закарпатські села потрапили до переліку найкращих туристичних сіл світу
18 жовтня, 16:14

Соціум

Зухвале пограбування музею Лувр у Парижі: озвучено головні весії версії злочину
Зухвале пограбування музею Лувр у Парижі: озвучено головні весії версії злочину
Глава українського МЗС: Росія робить ставку на дезінформацію
Глава українського МЗС: Росія робить ставку на дезінформацію
Сотні угорців видавали себе за українських біженців для тимчасового захисту у Німеччині
Сотні угорців видавали себе за українських біженців для тимчасового захисту у Німеччині
Робота аеропорту Мюнхена знову була призупинена через невідомі дрони
Робота аеропорту Мюнхена знову була призупинена через невідомі дрони
Армія оборони Ізраїлю повернулась до перемир'я в секторі Газа після ударів по ХАМАС
Армія оборони Ізраїлю повернулась до перемир'я в секторі Газа після ударів по ХАМАС
Вантажний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі: двоє загиблих
Вантажний літак з'їхав зі злітно-посадкової смуги в Гонконзі: двоє загиблих

Новини

Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua