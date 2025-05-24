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Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Польські виборці змінили прихильність після президентських дебатів
Рафал Тшасковський та Кароль Навроцький провели дебати напередодні другого туру президентських виборів у Польщі
фото: Agencja Wyborcza

У Польщі відбулися дебати між фаворитами у президенти Польщі Рафалом Тшасковським та Каролем Навроцьким

Фінальні дебати між мером Варшави Рафалом Тшасковським та праворадикальним кандидатом Навроцьким не принесли «вирішального нокауту» напередодні другого туру президентських виборів у Польщі, запланованого на 1 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Рolitico.

Обидва кандидати показали змішані результати: ліберальний Тшасковський покращив свої попередні виступи, тоді як Навроцький, підтримуваний популістською партією «Право і справедливість» (PiS), виглядав більш напруженим у ході дискусії.

Результат цих виборів визначить не лише ім’я нового президента, але й майбутнє політичної арени Польщі. Для прем'єр-міністра Дональда Туска, лідера партії Тшасковського, перемога його однопартійця відкриє шлях для реалізації його порядку денного після майже двох років обструкції з боку чинного президента Анджея Дуди, союзника PiS. Для PiS ці вибори стануть індикатором того, чи була поразка на парламентських виборах 2023 року лише тимчасовою невдачею.

Опитування перед другим туром показують практично рівну підтримку обох кандидатів, що вказує на те, що навіть незначні зміни в настроях виборців або явці можуть вирішити результат. У першому турі президентських виборів 18 травня Тшасковський здобув трохи менше 31,4% голосів, тоді як Навроцький отримав 29,5%.

Напрочуд сильний результат ультраправих кандидатів у першому турі може виявитися вирішальним. Славомір Менцен з партії «Конфедерація» посів третє місце з 14,8%, а Гжегож Браун, відомий антисемітськими та антиєвропейськими поглядами, несподівано отримав 6,3%, посівши четверте місце. Загалом ультраправі обійшли центристських та лівих претендентів, які разом набрали близько 14% голосів серед трьох кандидатів.

Така ситуація перед виборами ставить Тшасковського у скрутне становище, оскільки йому потрібно залучити як ультраправих, так і лівих виборців, а також мобілізувати своїх основних прихильників для більшої явки 1 червня.

«Ваша мобілізація є надзвичайно важливою, тому що перевага буде дуже малою», – заявив Тшасковський під час дебатів, закликаючи виборців обрати президента, який «любить людей», «поважає інших» і керується «чесністю та звичайною людською порядністю».

Стратегія Навроцького полягає у залученні якомога більшої кількості ультраправих виборців, які є для нього більш природною аудиторією, водночас розраховуючи на те, що ліберальні виборці, розчаровані Туском, залишаться вдома.

Нагадаємо, директор Інституту національної пам'яті Польщі, кандидат у президенти країни Кароль Навроцький офіційно пообіцяв не пускати Україну в НАТО. Він підписав декларацію, згідно з якою зобов'язався підтримати умови, висунуті лідером антиукраїнської «Конфедерації» Славоміром Менценом, в обмін на його підтримку перед другим туром виборів. 

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Теги: Польща вибори

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