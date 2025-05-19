«Ми починаємо відбудову Румунії». Дан гучно заявив про свою перемогу на виборах

Дан отримав понад 54% голосів

Прозахідний політик, мер Бухареста Нікушор Дан зробив перший допис після оголошення результатів на виборах у Румунії, передає «Главком».

Дан заявив, що перемога належить кожному з виборців, хто віддав свій голос на виборах на за нього.

«Кожен румун, який пішов голосуват, висловив свою думку і таким чином боровся ща те, у що вірить, за країну, яку хоче і в якій хоче жити», – написав політик.

«Починаючи з завтрашнього дня, ми починаємо відбудову Румунії», – наголосив він.

Незалежний кандидат, чинний мер Бухареста та політик з проєвропейським курсом Нікушор Дан, здобув перемогу у другому турі президентських виборів у Румунії.

Дан отримав понад 54% голосів. Його суперник, ультраправий націоналіст Джордж Сіміон, набрав близько 46%. Явка виборців склала приблизно 65%, що є найвищим показником з 1996 року.

Президент України Володимир Зеленський привітав Нікушора Дана з перемогою на президентських виборах,

Раніше націоналістичний політик Джордже Сіміон, лідер партії AUR, категорично відкинув результати екзитполів та оголосив себе президентом.

Як відомо, дані екзитполів показали перемогу Нікушора Дана, але Сіміон не погоджується з результатами.

«Я – новий президент, і я повертаю владу румунам», – заявив Сіміон перед своїми прихильниками на мітингу в центрі Бухареста.