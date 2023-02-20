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У Росії незадоволені тим, що прибутки ринку ритуальних послуг зростають повільно

Тетяна Шмідт
glavcom.ua
У Росії незадоволені тим, що прибутки ринку ритуальних послуг зростають повільно
фото ілюстративне

Тамтешніх експертів дивує, що за підсумками 2022 року у грошовому еквіваленті сегмент виріс лише на 5%

 

Російське видання «Коммерсантъ» з’ясувало, що у 2022 році обсяг російського ринку ритуальних послуг збільшився на 5%, що навіть нижче інфляції. Найбільш «кричуща» ситуація у Москві, де виручка похоронних компаній впала на 20%. Про це журналісти видання пишуть у своєму огляді «З похоронів не зібрали гроші».

Ключовою причиною цієї ситуації автори дослідження вважають закінчення пандемії. «Експерти очікують, що тенденція збережеться, в 2023 році обсяги ринку в РФ скоротяться», – пишуть журналісти, не вбачаючи інших факторів впливу на ринок ритуальних послуг окрім пандемії коронавірусу. 

Проте наголошують, з посиланням на експертів цієї сфери, що у 2023 році «зниження купівельної спроможності населення посилюватиметься, а отже і середній чек у ритуальних послугах продовжить знижуватися». 

Нагадаємо, що днями  міністерство оборони Великої Британії повідомило: втрати російської армії та «приватних військових компаній» за рік війни проти України сягають 200 тис. осіб. Оцінки власне українських джерел значно вищі.

Теги: втрати росія

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