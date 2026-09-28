У Росії після атаки дронів обвалився міст: з рейок зійшли десятки вагонів

У Брянській області пошкоджено залізничну інфраструктуру окпантів одразу у двох районах

У Брянській області Росії після атаки безпілотників обвалилася частина залізничного мосту, а з рейок зійшли десятки вагонів. Про це повідомив в. о. губернатора регіону Єгор Ковальчук, якого цитують російські ЗМІ, пише «Главком».

За його словами, на перегоні Дятьково–Людиново внаслідок атаки БпЛА обвалилася частина мосту. Після цього з залізничних колій зійшли 10 вагонів. Постраждалих, як стверджує російська влада, немає.

Ще один інцидент стався в Унецькому районі. Там унаслідок атаки з рейок зійшли 18 порожніх піввагонів. За попередніми даними, люди також не постраждали.

Таким чином, у двох окремих епізодах у Брянській області з рейок зійшли загалом 28 вагонів. Водночас обвал мосту стосується саме ділянки Дятьково–Людиново, де з колій зійшли 10 вагонів. Ковальчук також повідомив про ще одну атаку на залізничні колії в Навлінському районі.

Варто нагадати, що ЗСУ продовжують серію успішних далекобійних ударів. Пермський нафтопереробний завод у Росії зупинив роботу після атаки українського безпілотника. Підприємство зазнало пошкоджень, через які було припинено переробку нафти.