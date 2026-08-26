У Херсоні росіяни атакували автоцистерну ДСНС: постраждав водій (фото)

Через російську атаку пошкоджений пожежний автомобіль

У Херсоні окупанти завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що через російську атаку пошкоджений пожежний автомобіль. Зокрема, постраждав водій, його доставили до лікарні.

«Росіяни вкотре цинічно атакували тих, хто в найнебезпечніших умовах приходить на допомогу людям», – наголосила ДСНС.

Нагадаємо, російські війська вночі 26 серпня атакували безпілотником Центральний район Херсона. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. За інформацією очільника області, внаслідок займання вщент вигоріли кілька торговельних точок.