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У Херсоні росіяни атакували автоцистерну ДСНС: постраждав водій (фото)

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Херсоні росіяни атакували автоцистерну ДСНС: постраждав водій (фото)
Постраждалого водія доставили до лікарні
фото: ДСНС Херсонщини

Через російську атаку пошкоджений пожежний автомобіль

У Херсоні окупанти завдали повторного удару FPV-дроном по автоцистерні ДСНС під час ліквідації наслідків російської атаки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Зазначається, що через російську атаку пошкоджений пожежний автомобіль. Зокрема, постраждав водій, його доставили до лікарні.

У Херсоні росіяни атакували автоцистерну ДСНС: постраждав водій (фото) фото 1
У Херсоні росіяни атакували автоцистерну ДСНС: постраждав водій (фото) фото 2
У Херсоні росіяни атакували автоцистерну ДСНС: постраждав водій (фото) фото 3
У Херсоні росіяни атакували автоцистерну ДСНС: постраждав водій (фото) фото 4

«Росіяни вкотре цинічно атакували тих, хто в найнебезпечніших умовах приходить на допомогу людям», – наголосила ДСНС.

Нагадаємо, російські війська вночі 26 серпня атакували безпілотником Центральний район Херсона. Внаслідок удару виникла масштабна пожежа. За інформацією очільника області, внаслідок займання вщент вигоріли кілька торговельних точок.

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Теги: ДСНС війна Херсон

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