Росіяни в Криму маскують бензовози під молочні цистерни (фото)

Горить бензовоз на Мелітопольській трасі, що веде від російського кордону до Криму

У мережі показали як можуть виглядати ці вантажівки з пальним

Бензовози переобладнують під вигляд молочних цистерн, а також встановлюють спеціальні каркаси, щоб техніка нагадувала звичайні вантажівки – так росіяни намагаються доставити пальне до тимчасово окупованого українського Криму, пише «Главком».

Такі заходи можуть бути спрямовані на ускладнення виявлення військової логістики та приховування переміщення паливної техніки на півострові. Фото замаскованих бензовозів оприлюднили моніторингові канали.

На бензовози встановлюють каркаси для імітації фур УНІАН

За наявною інформацією, на частину автомобілів встановлюють конструкції, які візуально імітують кузови цивільних фур. Також змінюють зовнішній вигляд паливозаправників, щоб вони не привертали уваги під час пересування дорогами.

Замаскована росіянами військова цистерна/ Фото: Сергій Флеш Апостроф

Маскування військової техніки під цивільні транспортні засоби використовується російськими силами не вперше. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

За словами речника ВМС, українські військові нищать ворожу логістику настільки системно, що росіянам доводиться буквально «перевдягати» свій військовий транспорт у цивільний.

«Доходить до того, що вони вже навіть конструюють надбудови над бензовозами, маскуючи їх під цивільні авто. Навіть є інформація, що для цього почали використовувати автомобілі для перевезення харчових продуктів, наприклад, молока», – наголосив Дмитро Плетенчук.

Проблеми з доставкою пального для угруповання РФ у Криму загострюються ще й через те, що традиційні логістичні артерії наразі заблоковані або серйозно ушкоджені. Кримський міст окупанти наразі не ризикують використовувати для транспортування цистерн із пальним.

Керченська поромна переправа також нездатна забезпечити ці перевезення через суттєві пошкодження поромів, яких вони зазнали раніше.

Нагадаємо, окупаційна влада Севастополя запровадила безпрецедентні обмеження. Як писав «Главком». Окупаційна влада Криму фактично вводить комендантську годину і закриває поромне сполучення з Росією. Із метою економії паливо в Криму не продаватимуть 22 та 23 червня. Заправка буде проводитися тільки для «транспорту спеціальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста», тобто для колаборантів та окупантів.

Також в окупованому Севастополі запровадили графіки тимчасового відключення електроенергії. Обмеження ввели нібито через перевантаження електромереж.