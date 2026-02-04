У Мічурінську загорілися цистерни з паливом через сходження вагонів потяга

На станції Кочетовка-2 спалахнула масштабна пожежа

Сьогодні, 4 лютого, сталася пожежа на станції Кочетовка-2 в Мічурінську Тамбовської області після сходження з рейок вантажного поїзда. Зазначається, що внаслідок інциденту загорілося п'ять цистерн з паливом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

Російська залізниця підтвердила інформацію про те, що на станції Кочетовка-2 стався схід вагонів вантажного поїзда, який перевозив бензин.

💥 Новини з боліт. У Мічурінську на Тамбовщині зійшов з рейок поїзд із цистернами, у яких був бензин - стався потужний вибух. pic.twitter.com/iw5DxRcLKa — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 4, 2026

За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці працюють 47 пожежників і 20 одиниць техніки.

Рух поїздів через станцію Кочетовка-2 призупинено. Передбачається, що поїзди південного напрямку будуть йти із затримкою.

Нагадаємо, доходи Росії від експорту енергоресурсів у 2026 році можуть скоротитися до близько 22% усіх надходжень до федерального бюджету, тоді як раніше цей показник становив 40-50%.

Економічні проблеми Росії стають дедалі помітнішими напередодні четвертої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Хоча мова не йде про неминучий економічний крах, негативні тенденції посилюються, а можливості держави їх компенсувати швидко скорочуються.

Найбільшого удару зазнає нафтовий сектор, що є ключовим джерелом доходів для російського бюджету. Через падіння світових цін на нафту та дію санкцій надходження від енергоекспорту різко зменшилися. За оцінками німецького уряду, у 2026 році вони можуть забезпечити лише близько п’ятої частини всіх бюджетних доходів РФ.

Також у Білгородській області внаслідок вибуху на залізничних коліях зійшов з рейок вантажний потяг. Внаслідок вибуху із колій зійшли електровоз та близько 10 вагонів.

До слова, у Росії в Башкортостані зійшов із рейок потяг із вугіллям. Аварія сталася на ділянці Іглино — Дема. З рейок зійшли 22 вагони.