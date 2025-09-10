Туск поінформував генсека НАТО про збиття російських дронів над Польщею

Під час масованої атаки ворога на Україну деякі російські безпілотники залетіли на територію Польщі

Глава польського уряду Дональд Туск поінформував генерального секретаря НАТО Марка Рютте про збиття російських безпілотників у повітряному просторі Польщі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Туска.

«Я поінформував генерального секретаря НАТО про поточну ситуацію та заходи, які ми вжили щодо об'єктів, що порушили наш повітряний простір. Ми перебуваємо в постійному контакті», – наголосив премʼєр-міністр Польщі.

Раніше стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо теж поінформований про те, що російські безпілотники порушили повітряний простір Польщі.

Як відомо, окупанти вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі. «Шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі повідомляло, що в країні триває військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Країна тимчасово закрила повітряний простір над аеропортом «Люблін» і над двома аеропортами у Варшаві. Також повідомлялося, що аеропорт у польському місті Жешув оголосив про тимчасове закриття до шостої ранку.

Згодом премʼєр-міністр країни Дональд Туск заявив, що польські військові застосували зброю проти цілей. Їх було збито.