У Польщі уламки російського «шахеда» впали на житловий будинок

Під час масованої атаки на Україну декілька російських ударних безпілотників залетіли на територію Польщі

Російський безпілотник впав на житловий будинок у польському селі Вирики-Воля поблизу Влодави. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Polsat News.

Унаслідок падіння безпілотника було пошкоджено дах будинку та автомобіль. Зазначається, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

«У Вириках стався інцидент, в результаті якого було пошкоджено житловий будинок. Ми ще не знаємо точних деталей; ми не знаємо, чи це був сам дрон, який упав на будівлю та пошкодив дах і стелю, чи це були уламки дрона», – сказав староста Володавського повіту Люблінського воєводства Маріуш Занько, наголосивши, що мешканці серйозно занепокоєні.

Нагадаємо, російські загарбники вночі знову атакували Україну. Під час масованої атаки низка ударних безпілотників залетіли на територію Польщі, через що польським військам довелося їх збивати.

Близько першої години ночі «шахеди» залишили повітряний простір України і попрямували в бік польського міста Замосць, яке розташоване приблизно за 60 км від кордону. Цей населений пункт має стратегічне значення як важливий транспортний і логістичний вузол.

Оперативне командування збройних сил Польщі згодом повідомило, що розпочалася військова операція, спрямована на виявлення та нейтралізацію ворожих БпЛА. Задля безпеки польського повітряного простору було залучено авіацію, наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання були переведені у стан найвищої готовності.

Країна також тимчасово закривала повітряний простір над декількома аеропортами. Мова про «Жешув», «Люблін», «Варшаву» та «Модлін».

До слова, президент України Володимир Зеленський відреагував на нічний масований російський удар по Україні. Він повідомив, що росіяни запустили цієї ночі близько 415 дронів різних типів та понад 40 крилатих і балістичних ракет.