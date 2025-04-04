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У Словаччині масові протести проти проросійського законопроекту про неурядові організації

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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У Словаччині масові протести проти проросійського законопроекту про неурядові організації
фото: Branislav Wáclav/Aktuality

Майже у 30 містах Словаччини тривають антиурядові протести через законопроект про неурядові організації

По усій Словаччині відбуваються акції протесту проти змін до закону про громадські організації, які протестувальники називають «навіяними правилами Путіна». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Aktuality.

Окрім протестів у по території Словаччини, майже у 30 містах, також акції мають відбутись у шести місцях за кордоном.

Станом на 17 годину акції вже почалися у п’яти невеликих містах. Раніше такі акції відбулись у шести містах, а найбільше – у Братиславі.

Протести у Словаччині
Протести у Словаччині
фото: Aktuality

За оцінками організаторів на протесті були 8-9 тис. осіб. 

Протестувальники заявляють, що законопроект обмежить діяльність неурядових організацій, призведе до порушення права на приватність і збільшить адміністративне навантаження, а крім того суперечить словацькій конституції і європейському законодавству.

«Якщо закон прописаний нечітко і немає ясності, що вважати лобізмом – тоді його дуже легко порушити. Наприклад, якщо організація вважає, що колонка у ЗМІ – не лобізм, але згодом її розцінять саме так, тому що вона може прямо чи опосередковано впливати на процес ухвалення рішень політиками – організацію можуть додатково оштрафувати», – аргументують у громадській організації Via Iuris.

Своєю чергою в уряді Словаччини кажуть, що закон має на меті зробити прозорим фінансування та функціонування громадських організацій.

Нагадаємо, Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн насварила прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо за його переговори з президентом США Дональдом Трампом. 

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Теги: Словаччина протест

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