У Будапешті після заборони ЛГБТ-прайдів спалахнули протести

Демонстранти називали прем’єра Орбана фашистським диктатором

У столиці Угорщини відбуваються масові протести проти обмеження права на зібрання та заборони прайду ЛГБТК+ спільнот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex,

Демонстранти висловлюють обурення через рішення, яке сьогодні було підтримано у парламенті Угорщини.

фото: Telex

фото: Telex

Лідер опозиційної парламентської групи «Імпульс» Давид Бедьо, виступаючи перед протестуючими, заявив, що угорський уряд «маленькими кроками забирає свободу».

Учасники протестних акцій називали очільника угорського уряду Віктора Орбана «фашистським диктатором» і скандували: «Орбан – геть!».

Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє проведення прайдів, причому цей закон був проголосований за прискореною процедурою – його внесли лише вчора.

«Главком» повідомляв, що напередодні, 17 березня, до угорського парламенту був внесений законопроєкт, який пропонував визнати правопорушенням проведення або відвідування заходів ЛГБТК-спільноти. Ініціатором законопроєкту була партія влади Угорщини «Фідес».