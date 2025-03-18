У Будапешті після заборони ЛГБТ-прайдів спалахнули протести
Демонстранти називали прем’єра Орбана фашистським диктатором
У столиці Угорщини відбуваються масові протести проти обмеження права на зібрання та заборони прайду ЛГБТК+ спільнот. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Telex,
Демонстранти висловлюють обурення через рішення, яке сьогодні було підтримано у парламенті Угорщини.
Лідер опозиційної парламентської групи «Імпульс» Давид Бедьо, виступаючи перед протестуючими, заявив, що угорський уряд «маленькими кроками забирає свободу».
Учасники протестних акцій називали очільника угорського уряду Віктора Орбана «фашистським диктатором» і скандували: «Орбан – геть!».
Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє проведення прайдів, причому цей закон був проголосований за прискореною процедурою – його внесли лише вчора.
«Главком» повідомляв, що напередодні, 17 березня, до угорського парламенту був внесений законопроєкт, який пропонував визнати правопорушенням проведення або відвідування заходів ЛГБТК-спільноти. Ініціатором законопроєкту була партія влади Угорщини «Фідес».
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