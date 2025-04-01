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Хто володіє українськими надрами: перелік компаній та власників

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Хто володіє українськими надрами: перелік компаній та власників
фото: Depositphotos

За даними дослідження, 39 компаній володіють ліцензіями на користування 16 із 50 критичних корисних копалин в Україні

В Україні право на користування надрами мають 2 268 компаній і 78 фізичних осіб. Серед власників є представники з 51 країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дослідження YouControl.

Загалом ці підприємства та фізособи володіють 3 482 чинними спеціальними дозволами на користування надрами. Більшість компаній мають лише один дозвіл, але є й такі, що володіють десятками або сотнями. Наприклад, державні АТ «Укргазвидобування» має 213 дозволів, а ПАТ «Укрнафта» – 89. Деякі компанії YouControl не зміг точно ідентифікувати через відсутність кодів ЄДРПОУ у списку.

502 компанії з цього переліку входять до 255 корпоративних груп, згідно з аналітичною системою YouControl. Деякі підприємства одночасно належать до кількох груп, а в складі найбільших із них є по кілька компаній із відповідними спецдозволами. Зокрема, понад 10 таких підприємств мають «СКМ» (39), «Смарт-холдинг» (17), «Західнадрасервіс» (13), «Істван» (12) та «АТБ» (11).

Співвласниками 351 компанії зі списку є юридичні або фізичні особи, зареєстровані за кордоном або мають іноземне громадянство. Загалом серед них представники 51 країни. Найбільше співвласників із Кіпру (137), Нідерландів (34), Швейцарії (24), Великобританії (23), Німеччини (21), Чехії (16), США (14), Туреччини та Сейшельських островів (по 13), Австрії (12) та Белізу (10). У структурі деяких компаній можуть одночасно бути власники з кількох країн.

Хто контролює українські критичні корисні копалини

За даними дослідження, 39 компаній володіють ліцензіями на користування 16 із 50 критичних корисних копалин в Україні, зокрема й нафтогазоносними надрами. Деякі з цих підприємств мають дозволи на видобуток одразу кількох видів критичних мінеральних ресурсів.

Хто володіє українськими надрами: перелік компаній та власників фото 1

Аналіз 39 юридичних осіб показав, що 10 з них є державними. Сім державних компаній володіють спецдозволами на германій, а ТОВ «Демурінський ГЗК», яке стало державним у березні 2023 року, має право на видобуток кількох критичних мінералів, включаючи ванадій, ніобій та скандій. До націоналізації компанією володів підсанкційний росіянин Михайло Шелков.

АТ «Об’єднана гірничо-хімічна компанія» має спецдозволи на п’ять критичних корисних копалин. У жовтні 2024 року її державний пакет акцій придбало ТОВ «Цемін Україна» з групи «Нексол Холдінг» Насіба Хасанова.

22 компанії з аналізованих входять до 13 корпоративних груп. Зокрема, до групи «АТБ» Геннадія Буткевича належать компанії, що мають доступ до графіту, цинку, берилію, титану та цирконію. Віталій Якименко, співвласник цих компаній, є батьком нардепа Павла Якименка, а його група контролює ще три компанії з правами на нікель, хром і тантал.

Група Дмитра Фірташа «Груп ДФ» має спецдозволи на титан, ванадій, скандій і цирконій, а три компанії з «СКМ» – на германій. Крім того, спецдозволи на германій має компанія «Укрдонінвест» Віталія Кропачова.

Група «Велта» Андрія Бродського має доступ до титанових та цирконієвих руд, а «Укрлітійвидобування» Сергія Табалова володіє єдиним спецдозволом на літієві руди.

Компанія «Спис Україна» з турецької групи «Онур» має дозвіл на графіт і ніобій. Заваллівський графітовий комбінат, контрольований австралійською Volt Resources Ltd і словацькою Могра С.Р.О., також володіє спецдозволами на графіт.

Право на марганцеві руди мають три компанії, дві з яких – «Марганецький ГЗК» та «Покровський ГЗК» – входять до феросплавного холдингу Ігоря Коломойського та Віктора Пінчука.

До слова, що Україна отримала від США варіант нової угоди про корисні копалини. Юристи перевірять угоду про корисні копалини, але її формат вже змінено. Як передає «Главком», про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час брифінгу 28 березня.

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Теги: бізнес корисні копалини

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