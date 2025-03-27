Міністр фінансів США відповів, коли може відбутися підписання угоди щодо корисних копалин

Бессент: Я впевнений, що ми швидко досягнемо прогресу і підпишемо угоду

Наразі документ розглядає українська сторона

США підготували для України завершений варіант угоди щодо корисних копалин, і її підписання може відбутися вже наступного тижня. Про це в ефірі Fox News заявив міністр фінансів США Скотт Бессент, повідомляє «Главком».

«Ми передали Україні готовий документ про економічне партнерство. Наразі його розглядають українська сторона, і ми сподіваємося, що наступного тижня розпочнуться повноцінні обговорення, а, можливо, й буде укладена угода», – зазначив Бессент.

За словами Бессента, початковий варіант документа, який планували підписати наприкінці лютого, складався з чотирьох сторінок. Однак Вашингтон вирішив використати цей час, щоб доопрацювати угоду і довести її до фінального вигляду.

«Я впевнений, що ми швидко досягнемо прогресу і підпишемо її», – додав міністр фінансів США.

Раніше ми писали, що Сполучені Штати Америки запропонували Україні нову велику угоду щодо рідкісноземельних металів, але питання атомних електростанцій у ній немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

«Вчора команда брифувала мене з приводу нової угоди, як це виглядає зараз. Це велика повна угода бачення американської сторони, від кроків які були раніше. Рамкова угода, ви пам'ятаєте, а після рамкової угоди розробляється повна угода. Зараз американська сторона запропонувала нашій стороні одразу велику угоду, їх бачення», – сказав Зеленський.

За словами президента, деталей угоди у нього ще немає.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа хоче підкоригувати умови угоди з офіційним Києвом щодо доступу американської сторони до українських корисних копалин. Про це повідомляє «Главком», посилаючись на Financial Times.

Йдеться, зокрема, до включення в розширену угоду також атомну електростанцію, що наразі перебуває під контролем російських окупантів. Назву видання не вказує, однак стає зрозуміло, що йдеться про Запорізьку АЕС.

До слова, угода між Україною та США не передбачає передання прав на користування надрами чи будь-яких прав власності. Про це повідомила міністерка юстиції України Ольга Стефанішина. За її словами, йдеться про розподіл надходжень до державного бюджету, частина з яких генерується у Фонд. Після підписання цієї угоди не настають жодні правові наслідки.