Звернення Трампа до Когресу: про Україну мало і у кінці

Що сказав Трампа про Україну?

Перша ночі у Вашингтоні, швидкі підсумки звернення Дональда Трампа до Конгресу. Про внутрішні питання – дуже багато, про зовнішню політику – порівняно мало і вкінці. Про Україну Трамп сказав таке:

«Я невтомно працюю, щоб припинити жорстокий конфлікт в Україні. Мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені в цьому жахливому конфлікті, якому не видно кінця-краю. США направили сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України, без жодного убезпечення (грошей)».

Тут демократи, які більшість виступу на знак протесту сиділи мовчки, почали аплодувати. Один з дуже небагатьох разів за весь вечір. Дональд Трамп відреагував: «Ви хочете продовження цього ще пʼять років? Ви б сказали так!».

Далі були слова про те, що США надали Україні значно більше за Європу, і що це потрібно зрівняти – після чого Дональд Трамп згадав про Володимира Зеленського і подальші переговори з Україною.

«Раніше сьогодні я отримав важливого листа від президента України Зеленського. У ньому йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир.

«Ніхто не хоче миру більше, ніж українці», – сказав Зеленський, – «Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дуже цінуємо те, скільки зробила Америка, аби допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. Щодо угоди про корисні копалини та безпеки, Україна готова підписати її у будь-який зручний для вас час».

Я ціную, що він надіслав мені цього листа. Я отримав його нещодавно. Водночас у нас були серйозні дискусії з Росією, і ми отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б чудово?».

Щодо реакції демократів – то на самому початку вони перебивали виступ Дональда Трампа і намагалися його перекричати, одного конгресмена навіть довелося вивести із зали.

Після промови президента демократи мали нагоду виступити у телеефірі зі своєю офіційною відповіддю. Позицію партії представила сенаторка Еліса Слоткін. Про Україну вона сказала таке:

«Президент Трамп любить казати: «мир через силу». Насправді цей вислів він поцупив у Рональда Рейгана. Але дозвольте сказати вам, що після видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевернувся у могилі.

Ми всі хочемо припинення війни в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила вимагає від Америки поєднання нашої військової та економічної могутності з моральною ясністю.

І та сцена в Овальному кабінеті була не просто поганим епізодом реаліті-шоу, вона підсумувала весь підхід Трампа до світу. Він вірить у те, що потрібно загравати з такими диктаторами, як Владімір Путін, і бити по зубах наших друзів, як-от канадців.

Для нього лідерство Америки – це просто низка угод із купівлі-продажу нерухомості. Як дитина часів холодної війни, я вдячна, що у 80-х роках на посаді був Рейган, а не Трамп. Трамп програв би нам холодну війну».