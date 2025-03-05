Головна Думки вголос Остап Яриш
search button user button menu button
Остап Яриш Український журналіст, який з 2019 року працює в Сполучених Штатах Америки

Звернення Трампа до Когресу: про Україну мало і у кінці

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Трамп виступає у Конгресі, 5 березня 2025 рік
фото: pap.pl

Що сказав Трампа про Україну?

Перша ночі у Вашингтоні, швидкі підсумки звернення Дональда Трампа до Конгресу. Про внутрішні питання – дуже багато, про зовнішню політику – порівняно мало і вкінці. Про Україну Трамп сказав таке:

«Я невтомно працюю, щоб припинити жорстокий конфлікт в Україні. Мільйони українців і росіян були даремно вбиті або поранені в цьому жахливому конфлікті, якому не видно кінця-краю. США направили сотні мільярдів доларів на підтримку оборони України, без жодного убезпечення (грошей)».

Тут демократи, які більшість виступу на знак протесту сиділи мовчки, почали аплодувати. Один з дуже небагатьох разів за весь вечір. Дональд Трамп відреагував: «Ви хочете продовження цього ще пʼять років? Ви б сказали так!».

Далі були слова про те, що США надали Україні значно більше за Європу, і що це потрібно зрівняти – після чого Дональд Трамп згадав про Володимира Зеленського і подальші переговори з Україною.

«Раніше сьогодні я отримав важливого листа від президента України Зеленського. У ньому йдеться, що Україна готова якомога швидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити міцний мир.

«Ніхто не хоче миру більше, ніж українці», – сказав Зеленський, – «Моя команда і я готові працювати під сильним керівництвом президента Трампа, щоб досягти тривалого миру. Ми дуже цінуємо те, скільки зробила Америка, аби допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. Щодо угоди про корисні копалини та безпеки, Україна готова підписати її у будь-який зручний для вас час».

Я ціную, що він надіслав мені цього листа. Я отримав його нещодавно. Водночас у нас були серйозні дискусії з Росією, і ми отримали сильні сигнали, що вони готові до миру. Хіба це не було б чудово?».

Щодо реакції демократів – то на самому початку вони перебивали виступ Дональда Трампа і намагалися його перекричати, одного конгресмена навіть довелося вивести із зали.

Після промови президента демократи мали нагоду виступити у телеефірі зі своєю офіційною відповіддю. Позицію партії представила сенаторка Еліса Слоткін. Про Україну вона сказала таке:

«Президент Трамп любить казати: «мир через силу». Насправді цей вислів він поцупив у Рональда Рейгана. Але дозвольте сказати вам, що після видовища, яке відбулося в Овальному кабінеті минулого тижня, Рейган, мабуть, перевернувся у могилі.

Ми всі хочемо припинення війни в Україні, але Рейган розумів, що справжня сила вимагає від Америки поєднання нашої військової та економічної могутності з моральною ясністю.

І та сцена в Овальному кабінеті була не просто поганим епізодом реаліті-шоу, вона підсумувала весь підхід Трампа до світу. Він вірить у те, що потрібно загравати з такими диктаторами, як Владімір Путін, і бити по зубах наших друзів, як-от канадців.

Для нього лідерство Америки – це просто низка угод із купівлі-продажу нерухомості. Як дитина часів холодної війни, я вдячна, що у 80-х роках на посаді був Рейган, а не Трамп. Трамп програв би нам холодну війну».

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: путін Дональд Трамп українці Україна суверенітет корисні копалини переговори конфлікт росія США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Маск підтримав закриття «Радіо Свобода»
Маск закликав закрити два відомих медіа, філіали яких є і в Україні
9 лютого, 18:57
Автомобіль різко набрав швидкість і наїхав на людей
Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
14 лютого, 06:03
Ердоган на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським зробив низку заяв
Ердоган після переговорів із Зеленським зробив низку заяв та згадав Путіна
18 лютого, 18:03
Данія, країна з населенням 6 млн осіб, пожертвувала $7,55 млрд як військову допомогу відтоді, як на Україну було скоєно напад з боку Росії
Жителі Данії підтримують відправлення військових в Україну, але за однієї умови
21 лютого, 12:21
За даними Бюро гравіювання та друку, останні 80 років у США не друкували купюри номіналом понад $100
У США зʼявиться купюра із зображенням Трампа? Конгресмен Вілсон здивував американців
26 лютого, 22:03
Буданов зауважив, що посада секретаря Ради безпеки РФ залишається ключовою в російській владі
Буданов повідомив, хто з оточення Путіна впливає на його рішення найбільше
27 лютого, 15:16
Кір Стармер запевнив, що підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно
Зеленський у Великій Британії: стало відомо, про що президент говорив зі Стармером
1 березня, 23:46
Нинішній показник народжуваності є є найнижчим для нашої країни
Народжуваність в Україні рекордно впала – Мінсоцполітики
3 березня, 18:49
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц обговорювали у грудні збільшення фінансування військової допомоги Україні
Майбутній канцлер Німеччини планує «розморозити» ще €3 млрд допомоги Україні
Вчора, 23:03

Остап Яриш

Звернення Трампа до Когресу: про Україну мало і у кінці
Звернення Трампа до Когресу: про Україну мало і у кінці
Чому Трамп змінив риторику перед підписанням угоди про копалини
Чому Трамп змінив риторику перед підписанням угоди про копалини
Росія звільняє американця – і одразу атакує Київ: що стоїть за цими сигналами?
Росія звільняє американця – і одразу атакує Київ: що стоїть за цими сигналами?
Американська допомога на паузі. Як це вплине на Україну?
Американська допомога на паузі. Як це вплине на Україну?
Історія з Гренландією тільки починається
Історія з Гренландією тільки починається
Хто такий Майк Уолтц і яка в нього позиція щодо підтримки України?
Хто такий Майк Уолтц і яка в нього позиція щодо підтримки України?

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 березня: ситуація на фронті
133K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 березня 2025
40K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар
38K
Протести проти Маска у США охопили понад 90 салонів Tesla
17K
США обмежили Британію у допомозі Україні – Daily Mail

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua