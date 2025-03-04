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«Ніхто не пропонує присудити Нобелівську премію миру Путіну» – віцепрезидент Венс

Іванна Гончар
glavcom.ua
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«Ніхто не пропонує присудити Нобелівську премію миру Путіну» – віцепрезидент Венс
Віцепрезидент США Джей Ді Венс
фото: ЕРА

Венс заявив, що американський народ не терпітиме нескінченного фінансування України

Віцепрезидент Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венс в інтерв'ю для Fox News зазначив, що економічний інтерес США в Україні слугуватиме гарантіями безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на інтерв'ю Венса.

Венс доводить, що найкращий спосіб щодо гарантій безпеки для України це забезпечення економічної вигоди Америки, натякаючи на підписання угоди про корисні копалини.

«Якщо ви хочете отримати реальні гарантії безпеки, якщо ви дійсно хочете гарантувати, що Путін знову не вторгнеться в Україну, найкраща гарантія безпеки це дати американцям економічну перевагу в майбутньому України», – сказав Венс.

За його словами це значно краща гарантія безпеки, ніж 20 тис. військових з будь-якої країни, яка не воювала 30 чи 40 років. Також Венс стверджує, що «єдиний спосіб поговорити про врегулювання з Путіним – це мати з ним стосунки».

«Ніхто не пропонує присудити Нобелівську премію миру Путіну», – водночас каже він. Та заявляє, що двері для Зеленського відкриті, доки він готовий «серйозно говорити про мир».

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс був змушений перевезти свою сім’ю в «невідоме місце» після того, як сотні проукраїнських протестувальників заполонили гірськолижний курорт у Вермонті, де родина Венсів відпочивала.

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Раніше ми писали, Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. 

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить. 

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Теги: Володимир Зеленський президент корисні копалини переговори Джей Ді Венс

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