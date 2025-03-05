Головна Світ Політика
search button user button menu button

Спікер Джонсон обговорював з Трампом готовність Зеленського до переговорів про надра

Іванна Гончар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Спікер Джонсон обговорював з Трампом готовність Зеленського до переговорів про надра
Джонсон обговорював із Трампом пост Володимира Зеленського
фото: Reuters

Раніше Зеленський опублікував допис, в якому зазначив, що ніхто не хоче миру більше, ніж українці

Спікер палати представників США Майк Джонсон обговорював з президентом США Дональдом Трампом допис українського лідера Володимира Зеленського. За словами спікера, Зеленський готовий повернутись до переговорів про надра. Як інформує «Главком», про це Джонсон сказав в інтерв'ю телеканалу Fox Business.

Майк Джонсон повідомив, що обговорював із Трампом пост Володимира Зеленського, який український президент опублікував вдень 4 березня у соціальній мережі Х.

«Я говорив із президентом Трампом про це дві години тому, коли вийшла заява Зеленського. І я сказав: містер президент, це саме те, що йому потрібно було сказати. І він готовий повернутися до переговорів, це дуже мудро з його боку – ухвалити угоду», – підкреслив він. 

У соціальній мережі Х Зеленський опублікував допис, в якому зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир та що, ніхто не хоче миру більше, ніж українці.

«Заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні «джавеліни». Ми вдячні за це», – наголосив він.

За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», – додав український лідер.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільника нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. «Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно», – пояснив він.

Читайте також:

Теги: Майк Джонсон Володимир Зеленський Дональд Трамп корисні копалини переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЄС наголошує, що переговори щодо України не можуть відбуватися без участі України та Європи
Чи надаватиме Євросоюз фінансову підтримку Україні у 2025 році? Проєкт комюніке саміту ЄС
Вчора, 12:36
Кінопремія Оскар-2025, трагедія на полігоні на Дніпропетровщині. Головне за 3 березня
Кінопремія Оскар-2025, трагедія на полігоні на Дніпропетровщині. Головне за 3 березня
3 березня, 21:19
Канцелярія Нетаньягу: В перший день продовженого перемир’я має бути звільнена половина заручників – як живих, так і загиблих
Ізраїль погодився на перемир'я в Газі на час Рамадану та Песаха
2 березня, 05:20
«Слабкий ніколи не стане сильним, якщо сподіватиметься не на себе, а на тих, хто сильніший»
Війна чи ганьба? Що обрати і як діяти Україні та Зеленському
23 лютого, 08:50
Стівен Кінг підтримав Україну і виступив проти російської агресії
Стівен Кінг назвав Трампа та Маска зрадниками
21 лютого, 03:44
Приватні компанії Китаю очікують потрібний момент
Китай починає «освоювати» окуповані території України
14 лютого, 22:58
Axios: Розмова між Трампом і Зеленським була «позитивною і тривала близько години», довше, ніж розмова Трампа з Путіним
Створення переговорної групи та... пояс Усика. Стали відомі деталі розмови Трампа та Зеленського
13 лютого, 21:46
Команди Зеленського та Трампа контактують щодня
Зеленський розповів про контакти з командою Трампа
8 лютого, 15:21
Попит на золото зростає – великі дилери поспішають перевезти метал до США до можливого введення мит
Золото встановило новий історичний максимум. Все через митну політику Трампа
6 лютого, 08:19

Політика

Звернення Дональда Трампа до Конгресу США: трансляція з перекладом
Звернення Дональда Трампа до Конгресу США: трансляція з перекладом
Всі в очікуванні Трампа: хто вже прибув та перші деталі з Капітолію
Всі в очікуванні Трампа: хто вже прибув та перші деталі з Капітолію
Трамп та Мелоні залишили Білий дім та вирушили до Капітолію
Трамп та Мелоні залишили Білий дім та вирушили до Капітолію
Американці з українськими прапорами влаштували протест під Капітолієм США
Американці з українськими прапорами влаштували протест під Капітолієм США
Спікер Джонсон обговорював з Трампом готовність Зеленського до переговорів про надра
Спікер Джонсон обговорював з Трампом готовність Зеленського до переговорів про надра
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters
Скільки американців винуватять Україну у розв'язанні війни? Опитування Reuters

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
179K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
33K
Що вирішить Дракон? Як Китай реагує на зближення Путіна і Трампа: перші сигнали
29K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
21K
Протести проти Маска у США продовжуються. Вони охопили понад 90 салонів Tesla
21K
Столичні обмінники дивують курсом: скільки коштує євро та долар

Новини

У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 02:45
5 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Держава взяла під контроль заарештоване майно олігарха-втікача
Вчора, 18:04
4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
3 березня, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
3 березня, 00:01

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua