Спікер Джонсон обговорював з Трампом готовність Зеленського до переговорів про надра

Раніше Зеленський опублікував допис, в якому зазначив, що ніхто не хоче миру більше, ніж українці

Спікер палати представників США Майк Джонсон обговорював з президентом США Дональдом Трампом допис українського лідера Володимира Зеленського. За словами спікера, Зеленський готовий повернутись до переговорів про надра. Як інформує «Главком», про це Джонсон сказав в інтерв'ю телеканалу Fox Business.

Майк Джонсон повідомив, що обговорював із Трампом пост Володимира Зеленського, який український президент опублікував вдень 4 березня у соціальній мережі Х.

«Я говорив із президентом Трампом про це дві години тому, коли вийшла заява Зеленського. І я сказав: містер президент, це саме те, що йому потрібно було сказати. І він готовий повернутися до переговорів, це дуже мудро з його боку – ухвалити угоду», – підкреслив він.

У соціальній мережі Х Зеленський опублікував допис, в якому зазначив, що Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир та що, ніхто не хоче миру більше, ніж українці.

«Заборона ракет, далекобійних дронів, бомбардувань енергетичної та іншої цивільної інфраструктури – і негайне перемир’я на морі, якщо Росія зробить те ж саме. Потім ми хочемо дуже швидко пройти всі наступні етапи й разом із США домовитися про сильну остаточну угоду. Ми дійсно цінуємо те, як багато Америка зробила, щоб допомогти Україні зберегти суверенітет і незалежність. І ми пам’ятаємо той переламний момент, коли Президент Трамп надав Україні «джавеліни». Ми вдячні за це», – наголосив він.

За словами Зеленського, його зустріч з Дональдом Трампом у Вашингтоні пройшла не так, як передбачалося.

«Прикро, що так сталося. Настав час зробити все правильно. Ми хотіли б, щоб надалі співпраця та спілкування були конструктивними», – додав український лідер.

Що стосується угоди про мінерали та безпеку, за словами очільника нашої держави, Україна готова підписати її в будь-який час і в будь-якому зручному форматі. «Ми розглядаємо цю угоду як крок до зміцнення безпеки та надійних безпекових гарантій, і щиро сподіваюся, що вона працюватиме ефективно», – пояснив він.