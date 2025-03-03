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Трамп пообіцяв розкрити більше деталей щодо угоди про корисні копалини

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Трамп пообіцяв розкрити більше деталей щодо угоди про корисні копалини
Президент США Дональд Трамп
скриншот з відео

Трамп о 21:00 (о четвертій ранку за київським часом) виступить із першим спільним зверненням до Конгресу США

Президент США Дональд Трамп вважає, що угода про корисні копалини, яку мали підписати у Білому домі в 28 лютого, «мертва». Він наголосив, що більше деталей надасть у своєму зверненні до Конгресу США. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на виступ Трампа.

Американський лідер Трамп виступав у Білому домі. Він заявив, що більше щодо угоди про корисні копалини розкаже у своєму зверненні до Конгресу State of the Union.

Відповідаючи на запитання, чи вважає він угоду «мертвою», Трамп сказав: «Я дам вам знати. Ми виступаємо з промовою, ви, напевно, чули про це, завтра ввечері, тож я дам вам знати завтра ввечері. Але ні, я так не думаю. Я думаю, що це велика угода для нас».

Зауважимо, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував заяву після масштабної критики у свій бік. Американський лідер пообіцяв «сказати все як є». 

Згодом у соцмережах Білого дому з'явився допис, де було вказано, що Дональд Трамп о 21:00 (о четвертій ранку за київським часом) виступить із першим спільним зверненням до Конгресу США. 

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський вважає, що відносини з президентом США Дональдом Трампом, які погіршилися після сутички у Білому домі, можна врятувати

Під час пресконференції після саміту з лідерами Європи в Лондоні, Зеленський вважає, що США не припинять допомогу Україні. Він пояснив, що Штати, як лідери цивілізованого світу, не підтримують диктаторів, таких як Путін. Український лідер зазначив, що переговори необхідно продовжити за закритими дверима.

Однак, під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

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Теги: Дональд Трамп Володимир Зеленський корисні копалини переговори

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