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Угода про припинення вогню у Газі на межі зриву – Politico

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Угода про припинення вогню у Газі на межі зриву – Politico
За словами двох американських і двох ізраїльських чиновників, угода про припинення бойових дій у Газі знаходиться на межі краху
фото із відкритих джерел

Politico: Цього тижня учасники переговорів повертаються до Каїра, щоб перевірити, чи зможуть вони переконати ХАМАС погодитися на пропозицію щодо миру

Угода між Ізраїлем та палестинським рухом ХАМАС про припинення вогню в Секторі Гази виявилася на межі зриву. Про це пише Politico з посиланням на американських та ізраїльських чиновників. За їх словами, ця угода є найбільш ефективною, оскільки враховує вимоги обох сторін, альтернативи їй поки що немає.

«Джерела кажуть, що заяви ХАМАС про відмову від угоди на поточних умовах, зроблені публічно, посилюють побоювання провалу ініціативи», – йдеться у публікації. 

Видання пише, що якщо сторонам не вдасться дійти згоди цього тижня в Каїрі, то вони можуть не залишитись варіантів, які могли б зупинити вогонь

»Ми не знаємо, чи хоче (лідер ХАМАСу Яхья – «Главком») Синвар цієї угоди. Але якщо ми не укласти її, існує ймовірність, що Іран нападе  (на Ізраїль – «Главком»), а це виведе ескалацію на рівень повномасштабної конфронтації», – заявив один із співрозмовників видання.

Нагадаємо, ізраїльська влада хоче, щоб на Філадельфійському коридорі на кордоні між Сектором Гази та Єгиптом було зведено стіну. Це дозволить ізраїльським силам безпеки бути присутнім вздовж кордону.«Ізраїль наполягає на будівництві стіни в коридорі, щоб перешкодити ХАМАСу рити тунелі, а також хоче отримати доступ до даних із камер та датчиків, які контролюють цей район.

 

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Теги: ХАМАС Ізраїль Сектор Гази влада

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