Білий дім готується до атаки Ірану на Ізраїль – Axios

Іранцям знадобиться кілька днів на координацію й підготовку нападу на Ізраїль

Чиновники очікують, що зворотна відповідь буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня

Адміністрація президента США Джо Байдена переконана, що Іран збирається атакувати Ізраїль у відповідь на вбивство політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані. Про це пише Axios.

За словами двох американських чиновників, іранцям та їхнім довіреним особам може знадобитися кілька днів на координацію й підготовку нападу на Ізраїль.

Чиновники очікують, що зворотна відповідь буде аналогічною атаці на Ізраїль 13 квітня, але ймовірно більш масштабною. До атаки може також приєднатися ліванський ісламський рух «Хезболла».

Адміністрація Байдена занепокоєна тим, що в рамках нинішньої атаки буде складніше мобілізувати аналогічну міжнародну та регіональну коаліцію країн, що захистила Ізраїль від попередньої іранської атаки.

Інший американський чиновник заявив, що Пентагон і Центральне командування США проводять підготовку, аналогічну тій, яку проводили напередодні квітневої атаки. Підготовка включає задіяння американських військ у Перській затоці, Східному Середземномор'ї та Червоному морі.

«Ми очікуємо кілька важких днів», – сказав чиновник.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу звернувся до нації після загибелі політичного лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії та командира «Хезболли» Фуада Шукра, сказавши, що Ізраїль переживає складні дні.

Як повідомлялося, 31 липня у Тегерані було вбито лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханію. Аналітики іранського державного телебачення відразу звинуватили у нападі Ізраїль.

До того ж , Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї наказав завдати прямого удару по Ізраїлю у відповідь на ліквідацію лідера ХАМАСу Ісмаїла Ханії в Тегерані

До слова, увечері 1 серпня «Хезболла» випустила ракети по Ізраїлю з території Лівану.