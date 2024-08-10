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Ізраїль вдарив по школі в Газі й ліквідував вископосадовця ХАМАСу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Ізраїль вдарив по школі в Газі й ліквідував вископосадовця ХАМАСу
Ізраїльські військові стверджують, що вдарили по командному пункту ХАМАСу і Палестинського ісламського джихаду, який базувався в молитовній кімнаті в школі ат-Табаїн
фото з відкритих джерел

За даними агентства цивільної оборони Сектора Гази, внаслідок ізраїльського удару загинули до 100 людей

Армія оборони Ізраїлю ліквідувала високопоставленого члена сил безпеки палестинського терористичного угруповання ХАМАС в Секторі Гази. Про це повідомляє Times of Israel.

Зазначається, що ліквідовано члена військового крила ХАМАСу та керівника відділу сил загальної безпеки угрупування в південній частині Сектора Гази Валіда Алсусі. За даними ЦАХАЛу, Алсусі займався розвідкою, використовуючи джерела по всій Газі.

Високопосадовець ХАМАСу був ліквідований вчора в результаті удару винищувача по школі в Газі. На момент удару, за даними ізраїльської розвідки, у приміщенні перебувало щонайменше 20 бойовиків і старших командирів.

Ізраїльські військові розповіли, що командний пункт ХАМАСу і Палестинського ісламського джихаду базувався в молитовній кімнаті в школі ат-Табаїн, що в районі Дарадж в Газі.

Водночас, за даними агентства цивільної оборони Сектора Гази, внаслідок цього удару загинули до 100 людей. Проте ЦАХАЛ ці заяви заперечує.

Нагадаємо, що ізраїльська делегація погодилася взяти участь у переговорах із ХАМАС щодо припинення вогню та звільнення заручників у Секторі Гази.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС, які можуть покласти край активним бойовим діям, вже на фінальному етапі.

Як повідомлялося, Іран може відмовитись від проведення масованої атаки на Ізраїль у відповідь на загибель голови політбюро ХАМАСу Ісмаїла Ханії у Тегерані.

До слова, Іран заявив про намір атакувати Ізраїль після загибелі Ханії у Тегерані 31 липня. Влада країни, а також ліванська «Хезболла» та ХАМАС звинуватили Ізраїль в атаці та пообіцяли відповідь. Про готовність приєднатися до удару також заявили єменські хусити.

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Теги: Ізраїль Сектор Гази ХАМАС

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