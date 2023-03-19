Вступ Швеції до НАТО: Канада закликає Туреччину пришвидшити ратифікацію

Канада підтримує членство Фінляндії та Швеції у НАТО

Міністерка Міністерства закордонних справ Канади Мелані Жолі заявила, що Туреччині потрібно якомога швидше ухвалити рішення щодо вступу Швеції до НАТО. Про це вона написала у твіттер.

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«Канада вітає рішення Туреччини розпочати процес ратифікації прийому Фінляндії до НАТО та наголошує на важливості швидкого завершення процедури вступу Швеції», – заявила міністерка.

Окрім цього, Жолі наголосила, що Канада підтримує членство обох країн у НАТО. На її думку, потенційні члени Альянсу допоможуть зміцнити НАТО. За словами Мелані Жолі, це суттєво сприятиме євроатлантичній безпеці.

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«Ми продовжуємо наголошувати на нашій підтримці Швеції та Фінляндії, в тому числі у протидії будь-яким загрозам їхній безпеці», – наголосила глава МЗС.

До слова, протоколи про входження Фінляндії та Швеції до НАТО ратифікували вже 28 країн. Туреччина та Угорщина ще не закінчили цей процес. Своєю чергою, президент Туреччини висловив сподівання, що заявку Фінляндії буде затверджено парламентом до початку травневих виборів у Туреччині. Щодо Швеції, президент Ердоган висунув умови: «Анкара передала Стокгольму список зі 120 терористів. Без видачі цих злочинців Туреччини, позитивне ставлення до заявки НАТО неможливе. Питання боротьби з тероризмом – «червона лінія» для Туреччини».