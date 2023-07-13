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Московська церква знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених – ЗМІ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Московська церква знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених – ЗМІ
Угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону
фото ілюстративне

З російської сторони «переговірником» виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній

Представники Російської православної  церкви готують чергову таємну спецоперацію із передачі Угорщині групи українських військовополонених. Як і минулого разу, це відбувається без участі та погодження української сторони. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

За словами одного зі співрозмовників видання, в середовищі «Російської православної церкви» активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до РФ. За попередньою інформацією, він може відбутися орієнтовно 08-11 серпня.

«Мета візиту – це зокрема обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають «угорське походження». Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права», – розповів співрозмовник.

З російської сторони «переговірником» виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (в миру – Антон Юрійович Севрюк), уточнило джерело. З 7 червня 2022 року Антоній обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату.

За словами співрозмовника, угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Наразі пошуком та відбором закарпатців серед полонених та складанням списку займаються російські спецслужби. До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових, додало джерело.

«Вимога угорців - угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна - угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні», – розповів співрозмовник в спецслужбах.

Нагадаємо, у червні Росія потайки передала Угорщині українських полонених. Українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу Росією Угорщині українських військовополонених. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українських військовополонених вивезли із Росії в Угорщину в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана. 

Також повідомлялося, що в Угорщині готують пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній військовослужбовці повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.

Теги: росія церква РПЦ Угорщина обмін полоненими Україна

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