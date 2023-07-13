Московська церква знову готує таємну передачу Угорщині українських полонених – ЗМІ

Угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону

З російської сторони «переговірником» виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній

Представники Російської православної церкви готують чергову таємну спецоперацію із передачі Угорщині групи українських військовополонених. Як і минулого разу, це відбувається без участі та погодження української сторони. Про це повідомляє «РБК-Україна» із посиланням на джерела в українських спецслужбах.

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За словами одного зі співрозмовників видання, в середовищі «Російської православної церкви» активно обговорюється майбутній візит представників уряду Угорщини до РФ. За попередньою інформацією, він може відбутися орієнтовно 08-11 серпня.

«Мета візиту – це зокрема обговорення чергового раунду передачі українських військовополонених, які мають «угорське походження». Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без жодних правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права», – розповів співрозмовник.

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З російської сторони «переговірником» виступатиме член синоду РПЦ, митрополит волоколамський Антоній (в миру – Антон Юрійович Севрюк), уточнило джерело. З 7 червня 2022 року Антоній обіймає посаду голови відділу зовнішніх церковних зв’язків московського патріархату.

За словами співрозмовника, угорська сторона не має списку військовослужбовців, яких вони хотіли б забрати з російського полону. Наразі пошуком та відбором закарпатців серед полонених та складанням списку займаються російські спецслужби. До приїзду угорської делегації планується сформувати групу з 10-15 українських військових, додало джерело.

«Вимога угорців - угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна - угорці не прийматимуть нікого, окрім представників угорської національної меншини в Україні», – розповів співрозмовник в спецслужбах.

Нагадаємо, у червні Росія потайки передала Угорщині українських полонених. Українська сторона не була на офіційному рівні повідомлена про передачу Росією Угорщині українських військовополонених.

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що українських військовополонених вивезли із Росії в Угорщину в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Також повідомлялося, що в Угорщині готують пресконференцію з українськими військовополоненими. На ній військовослужбовці повинні розкритикувати Україну та подякувати РПЦ, яка нібито допомогла передати їх угорській стороні.