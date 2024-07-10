Угорщина презентувала Україні план для поглиблення співпраці

План дій передбачає будівництво нових прикордонних переходів, реконструкцію мосту через Тису та нове залізничне сполучення

Угорщина запропонувала Україні план дій, який мав би поглибити співпрацю між країнами. Він передбачає розвиток транскордонного економічного співробітництва та створення спеціальних економічних зон. Про це повідомив угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто на саміті НАТО у Вашингтоні, пише Telex.

Сійярто зазначив, що раніше передав очільнику українського МЗС Дмитру Кулебі план дій, який вони обговорювали близько години. Міністр запропонував будівництво нових прикордонних переходів, реконструкцію мосту через Тису, нове залізничне сполучення, а також зміцнення співпраці в енергетичній сфері.

«Очевидно, якщо дві сусідні країни співпрацюють, енергетична безпека може взаємно покращитися», – заявив глава МЗС Угорщини.

За словами глави угорського МЗС, план дій поставить угорсько-українські відносини в «інші межі розвитку». Після того як Київ вивчить угорський план, то має надіслати Будапешту свої пропозиції.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан прокоментував ракетний удар російської армії по дитячій лікарні «Охматдит» у Києві. Однак угорський політик жодним словом не засудив Російську Федерацію за вчинений терористичний акт.

Раніше прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан виправдав свою неоголошену поїздку до Росії, посилаючись на економічні наслідки війни в Україні для Європейського Союзу.

До слова, посли Євросоюзу зустрінуться 10 липня у Брюсселі, аби обговорити дії та поведінку Угорщини після початку її головування у Раді ЄС.