Головна Світ Політика
search button user button menu button

Посли Євросоюзу ініціювали зустріч для обговорення поведінки угорського уряду

Катерина Іванова
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Посли Євросоюзу ініціювали зустріч для обговорення поведінки угорського уряду
Зустріч відбудеться після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснив візити до Росії та Китаю одразу після початку головування Угорщини у Раді ЄС
фото: Reuters

ЗМІ: Орбан зізнався, що тримав у таємниці від союзників своє турне, яке почалося з поїздки до Києва 2 липня

Посли Євросоюзу зустрінуться 10 липня у Брюсселі, аби обговорити дії та поведінку Угорщини після початку її головування у Раді ЄС. Про це повідомляють Голос Америки та редактор Радіо Свобода у Європі Рікард Йозвяк.

Формально нарада за зачиненими дверима має відбутися на вимогу Польщі, яка разом з іншими виголосила застереження після того, як угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан їздив до Москви 5 липня і до Пекіна 8 липня з тим, що угорський керівник називає мирною місією.

Журналіст Рікард Йозвяк теж зазначив, що посли ЄС у середу обговорять Угорщину та останні візити Орбана, зокрема до Росії. Хоча малоймовірно, що в Угорщини можна відібрати головування, але обговорити ситуацію потрібно, заявив Йозвяк.

Сам Орбан зізнався, що тримав у таємниці від союзників своє турне, яке почалося з поїздки до Києва 2 липня – на другий день після офіційного початку угорського головування в ЄС. Угорський прем’єр подав суперечливі пояснення своєї ролі, визнаючи з одного боку, що він не був уповноважений Європейським Союзом на переговори і наголошуючи, що діяв як суверенний керівник своєї держави.

Але водночас Віктор Орбан підкреслює, що його діяльність пов'язана з головуванням Угорщини в ЄС і він говорить про намагання впливати на європейську політику й змінити курс, визначений більшістю країн Євросоюзу.

Також 9 липня стало відомо, що 5 липня Орбан надіслав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю та главам держав-членів ЄС після візитів до Києва та Москви.

У листі детально викладена позиція Москви щодо поразки України, яку підтримує Кремль, та наголошується на«підрахованих» втратах української армії, тоді як втрати Росії не згадуються.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно відвідав російського диктатора Володимира Путіна у Москві, заявив, що Путін «відкинув» пропозицію про перемир'я в Україні, оскільки це нібито буде вигідно ЗСУ. 

Як повідомлялося, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час конференції з Путіним Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.

Водночас головний конкурент Орбана оголосив збір після атаки РФ по «Охматдиту» й особисто їде до Києва.

Читайте також:

Теги: переговори втрати Віктор Орбан радіо путін міністр

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У РФ розгорається битва за найманців
У Росії залишилася лише масова примусова мобілізація, яку Кремль уникає
25 червня, 12:02
Що приховується за візитом Орбана до України
Орбан у пошуках ролі посередника. Що це означає для України?
2 липня, 21:01
Мрія Кремля: замість відповідальності за злочин – можливість скоювати нові злочини
Росія хоче закріпити пожиттєве право на війну
16 червня, 14:07
Подоляк наголосив на відсутності реакції ООН та інших міжнародних організацій, які відповідальні за контроль за виконанням санкцій
«Нахабне обнулення санкцій»: Подоляк відреагував на новий договір Путіна та Кім Чен Ина
19 червня, 20:24
Володимир Путін із Кім Чен Ином укладуть нову домовленість
Стало відомо, який документ прагне підписати Путін із Кім Чен Ином
18 червня, 12:31
Атака була організована і проведена ВМС у взаємодії зі Службою безпеки України
ЗСУ знищили склад «шахедів» і ліквідували інструкторів у Краснодарському краї
23 червня, 06:18
Президент РФ Володимир Путін
Путін доручив переписати іноземців, які володіють бізнесом у Росії
3 липня, 20:31
Із 1 березня по 31 травня 2024 року в Україні через дії Росії загинули щонайменше 436 цивільних
У травні кількість загиблих цивільних в Україні була найбільшою за рік – ООН
4 липня, 07:58
НАТО відстає від Росії у розвитку штучного інтелекту на фоні війни в Україні
НАТО відстає від Росії у розвитку штучного інтелекту – Bloomberg
5 липня, 15:56

Політика

«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу
«Єдине місце для вас – лава підсудних»: Кислиця звернувся до Небензі на засіданні Радбезу
Євросоюз пообіцяв допомогти відновити пошкоджений «Охматдит»
Євросоюз пообіцяв допомогти відновити пошкоджений «Охматдит»
Посли Євросоюзу ініціювали зустріч для обговорення поведінки угорського уряду
Посли Євросоюзу ініціювали зустріч для обговорення поведінки угорського уряду
Північна Корея відправила делегацію елітних військових до Росії
Північна Корея відправила делегацію елітних військових до Росії
Незаконне фінансування: прокуратура Парижа відкрила справу проти Ле Пен
Незаконне фінансування: прокуратура Парижа відкрила справу проти Ле Пен
«Україну не можна запрошувати в НАТО»: Представники світових вишів написали відкритий лист
«Україну не можна запрошувати в НАТО»: Представники світових вишів написали відкритий лист

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
18K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
16K
День княгині Ольги 2024: нова дата, традиції та звичаї свята
15K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 09 липня: ситуація на фронті
14K
Пляшка з ймовірно отруєною водою біля «Охматдиту»: поліція проводить перевірку
11K
Лейтенант Вакарчук звільнився з ЗСУ? Пресслужба артиста пояснила ситуацію (оновлено)
9913
Галкін назвав ракетний удар по «Охматдиту» «безкінечним пеклом» та показав страшне фото

Новини

Будівництво головного військового цвинтаря держави? Посадовець пояснив, куди йде вирубаний ліс
Сьогодні, 07:45
Атака на Білгород та Ростовську область: головне за ніч
Сьогодні, 06:00
Атака РФ на дитячу лікарню «Охматдит». Фото та відео з місця удару
Вчора, 14:30
Вибори у Франції, Орбан прибув до Китаю: головне за ніч
Вчора, 06:33
За добу ДТЕК повернув світло в 29 тис. домівок, знеструмлених через бойові дії
7 липня, 16:14
Пожежа в Криму, проєкт НАТО і Південної Кореї щодо України: головне за ніч
7 липня, 06:15

Прес-релізи

Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
Військовий інститут КНУ набирає абітурієнтів на 2024 рік: які є спеціальності й вимоги
5 липня, 16:51
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua