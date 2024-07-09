Посли Євросоюзу ініціювали зустріч для обговорення поведінки угорського уряду

Зустріч відбудеться після того, як прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан здійснив візити до Росії та Китаю одразу після початку головування Угорщини у Раді ЄС

ЗМІ: Орбан зізнався, що тримав у таємниці від союзників своє турне, яке почалося з поїздки до Києва 2 липня

Посли Євросоюзу зустрінуться 10 липня у Брюсселі, аби обговорити дії та поведінку Угорщини після початку її головування у Раді ЄС. Про це повідомляють Голос Америки та редактор Радіо Свобода у Європі Рікард Йозвяк.

Формально нарада за зачиненими дверима має відбутися на вимогу Польщі, яка разом з іншими виголосила застереження після того, як угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан їздив до Москви 5 липня і до Пекіна 8 липня з тим, що угорський керівник називає мирною місією.

Журналіст Рікард Йозвяк теж зазначив, що посли ЄС у середу обговорять Угорщину та останні візити Орбана, зокрема до Росії. Хоча малоймовірно, що в Угорщини можна відібрати головування, але обговорити ситуацію потрібно, заявив Йозвяк.

Сам Орбан зізнався, що тримав у таємниці від союзників своє турне, яке почалося з поїздки до Києва 2 липня – на другий день після офіційного початку угорського головування в ЄС. Угорський прем’єр подав суперечливі пояснення своєї ролі, визнаючи з одного боку, що він не був уповноважений Європейським Союзом на переговори і наголошуючи, що діяв як суверенний керівник своєї держави.

Але водночас Віктор Орбан підкреслює, що його діяльність пов'язана з головуванням Угорщини в ЄС і він говорить про намагання впливати на європейську політику й змінити курс, визначений більшістю країн Євросоюзу.

Також 9 липня стало відомо, що 5 липня Орбан надіслав листа голові Європейської ради Шарлю Мішелю та главам держав-членів ЄС після візитів до Києва та Москви.

У листі детально викладена позиція Москви щодо поразки України, яку підтримує Кремль, та наголошується на«підрахованих» втратах української армії, тоді як втрати Росії не згадуються.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно відвідав російського диктатора Володимира Путіна у Москві, заявив, що Путін «відкинув» пропозицію про перемир'я в Україні, оскільки це нібито буде вигідно ЗСУ.

Як повідомлялося, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Під час конференції з Путіним Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.

Водночас головний конкурент Орбана оголосив збір після атаки РФ по «Охматдиту» й особисто їде до Києва.