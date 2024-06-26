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Україна відреагувала на призначення Рютте генсеком НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Україна відреагувала на призначення Рютте генсеком НАТО
Кулеба привітав Рютте з призначенням на посаду генсека НАТО
фото з відкритих джерел

Україна сподівається, що Рютте продовжить просувати спільні євроатлантичні цілі і досягне багатьох значних успіхів

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба привітав голову уряду Нідерландів Марка Рютте з рішенням про призначення генеральним секретарем Північноатлантичного Альянсу. Про це Кулеба написав у X.

Кулеба зазначив, що на тлі загроз безпеці євроатлантичної спільноти «нам усім потрібен сильний, об'єднаний і рішучий НАТО, що діє як єдина сім'я вільних націй».

«У наших спільних інтересах також, щоб Україна продовжувала отримувати потужну і довгострокову підтримку в її боротьбі за свободу і на шляху до вступу в Альянс», – додав він.

На думку голови МЗС, нинішній генсек НАТО Єнс Столтенберг «відігравав і продовжує відігравати вирішальну роль у забезпеченні обох результатів».

«Упевнені, що після того, як Марк Рютте обійме цю посаду в жовтні, він продовжить просувати спільні євроатлантичні цілі і досягне багатьох значних успіхів. Вітаю пана Рютте з рішенням членів Альянсу призначити його наступним генеральним секретарем і бажаю йому успіхів на цій посаді», – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обраний наступним генеральним секретарем НАТО

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте повідомив, що планує піти у відпустку на три місяці, а потім розпочне роботу на посаді генсека НАТО.

Тим часом 20 червня президент Румунії Клаус Йоханніс відкликав свою кандидатуру на посаду генерального секретаря НАТО на користь Марка Рютте. Таким чином, усі 32 країни-члени НАТО підтримали кандидатуру Рютте на найвищу посаду в Альянсі.

Єнс Столтенберг, який працює генсеком з 2014 року, мав залишити посаду ще 1 жовтня 2022 року, однак у березні 2022-го лідери країн Альянсу ухвалили рішення про продовження його мандату до 30 вересня 2023 року, а потім продовжили цей мандат ще на рік. Таким чином, повноваження Столтенберга  закінчуються 1 жовтня 2024 року.

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Теги: НАТО Дмитро Кулеба МЗС

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