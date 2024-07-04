Орбан їде у Москву після візиту до Києва

Команда Віктора Орбана не підтверджує дану інформацію, але і не спростовує

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який нещодавно відвідав Київ, 5 липня поїде у Москву. Про це повідомляє журналіст VSquare і Direkt36 Саболч Пані.

«Очікується, що завтра Віктор Орбан поїде до Москви, лише через кілька днів після того, як він здійснив несподіваний візит до Києва у вівторок, як повідомили мені різні посадовці Заходу та Центральної та Східної Європи. Міністр закордонних справ Петер Сіярто (приятель Лаврова) теж їде», – йдеться у дописі.

Водночас команда Віктора Орбана не підтверджує дану інформацію, але і не спростовує. Вони зауважують, що їхній лідер їде до Азербайджану.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув 2 липня до Києва та заявив, що його візит до Києва пов'язаний із головуванням Будапешта в Європейському Союзі. Орбан прокоментував свій візит до Києва.

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан під час зустрічі в Києві говорили про майбутнє Європи, безпеку, міжнародне право і Формулу миру.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів. Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.