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Угорщина хоче співпрацювати з РФ у секторах, які не потрапили під санкції

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Угорщина хоче співпрацювати з РФ у секторах, які не потрапили під санкції
Сійярто заявив, що Угорщина хотіла б розвивати співпрацю з Росією
фото з відкритих джерел

За словами угорського міністра, багато європейських і трансатлантичних країн приховано або відкрито співпрацюють з росіянами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна готова відкрито обговорювати з росією співпрацю в секторах економіки, на які Євросоюз не накладав санкцій. Про це він сказав на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, пише «Радіо Свобода».

«У тих секторах, де немає санкцій (так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам), ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами. Як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них – приховано, деякі відкрито», – сказав Сійярто.

Міністр зазначив, що обсяги постачання російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.

«А потім, я думаю, ви не будете порушувати це питання лише перед тими, хто готовий відкрито його обговорювати», – відповів Сійярто журналістам.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він готовий пройти маршем до Брюсселя та «окупувати» серце ЄС перед виборами до Європейського парламенту.

До слова, Угорщина підготувала та розіслала іншим країнам-членам Європейського Союзу документ, в якому виклала претензії до України щодо угорської національної меншини в країні.

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Теги: Сійярто Угорщина росія МЗС

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