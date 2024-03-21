Угорщина хоче співпрацювати з РФ у секторах, які не потрапили під санкції

Сійярто заявив, що Угорщина хотіла б розвивати співпрацю з Росією

За словами угорського міністра, багато європейських і трансатлантичних країн приховано або відкрито співпрацюють з росіянами

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що його країна готова відкрито обговорювати з росією співпрацю в секторах економіки, на які Євросоюз не накладав санкцій. Про це він сказав на брифінгу в Празі за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ Вишеградської четвірки, пише «Радіо Свобода».

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«У тих секторах, де немає санкцій (так, на прагматичній основі, там, де це відповідає нашим національним інтересам), ми хотіли б розвивати співпрацю з росіянами. Як це роблять багато європейських і трансатлантичних країн. Деякі з них – приховано, деякі відкрито», – сказав Сійярто.

Міністр зазначив, що обсяги постачання російського газу в Європу, імпорту російської нафти з Індії, а також ядерного палива з Росії в неєвропейські країни НАТО зросли.

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«А потім, я думаю, ви не будете порушувати це питання лише перед тими, хто готовий відкрито його обговорювати», – відповів Сійярто журналістам.

Як повідомлялося, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не надавала та не буде надавати Україні озброєння.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що він готовий пройти маршем до Брюсселя та «окупувати» серце ЄС перед виборами до Європейського парламенту.

До слова, Угорщина підготувала та розіслала іншим країнам-членам Європейського Союзу документ, в якому виклала претензії до України щодо угорської національної меншини в країні.