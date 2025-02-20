Угорщина відмовилася продовжувати санкції проти Росії

Сійярто пообіцяв, що не підтримає продовження санкцій у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС проти російських і білоруських громадян, оскільки необхідно «дати час для мирних переговорів між США і Росією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави МЗС Петера Сійярто, якого цитує речник угорського уряду Золтан Ковач.

Сійярто розкритикував Брюссель за «поспішні рішення», які начебто перешкоджають мирним зусиллям для завершення війни в Україні.

«Ми не погодимося на продовження санкцій у понеділок – у нас є час до 10 березня», – сказав він. Йдеться про санкції, термін дії яких спливає 15 березня, а рішення щодо їх продовження має бути ухвалене до 10 березня.

Сійярто також зазначив, що Європейська комісія не дотрималася своєї обіцянки включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну. «Вони вже порушили одну з чотирьох гарантій», – сказав він.

Нагадаємо, Європейський Союз у середу, 19 лютого, погодив новий пакет санкцій проти Росії. Санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію. Також, за його відомостями, окремі санкції запроваджуються щодо 73 суден так званого тіньового танкерного флоту.

Очікується, що затвердження 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії відбудеться наступного понеділка під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Як відомо, країни G7 хочуть переглянути обмеження ціни на російську нафту. Це потрібно для того, щоб зменшити прибутки Російської Федерації.

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа збереже санкції проти Росії до тих пір, поки не буде досягнуто угоди про завершення війни в Україні. Про це пише Bloomberg посилаючись на джерела. Європейські союзники мають занепокоєння щодо того, що США можуть домовитися з Путіним про послаблення бойових дій в Україні в обмін на скасування санкцій. Багато з цих санкцій були запроваджені спільно з Європою, і їхнє скасування могло б завадити планам ослаблення російської економіки.

Як повідомлялося, 14 лютого Угорщина заблокувала початок першого етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу, що стосується верховенства права і має назву «Основи».