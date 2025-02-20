Головна Світ Політика
search button user button menu button

Угорщина відмовилася продовжувати санкції проти Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Угорщина відмовилася продовжувати санкції проти Росії
Глава угорського МЗС розкритикував Брюссель за «поспішні рішення»
фото з відкритих джерел

Сійярто пообіцяв, що не підтримає продовження санкцій у річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Угорщина не підтримає розширення санкцій ЄС проти російських і білоруських громадян, оскільки необхідно «дати час для мирних переговорів між США і Росією». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву глави МЗС Петера Сійярто, якого цитує речник угорського уряду Золтан Ковач.

Сійярто розкритикував Брюссель за «поспішні рішення», які начебто перешкоджають мирним зусиллям для завершення війни в Україні.

«Ми не погодимося на продовження санкцій у понеділок – у нас є час до 10 березня», – сказав він. Йдеться про санкції, термін дії яких спливає 15 березня, а рішення щодо їх продовження має бути ухвалене до 10 березня.

Сійярто також зазначив, що Європейська комісія не дотрималася своєї обіцянки включити Угорщину до переговорів про відновлення транзиту українського газу, запросивши натомість лише Словаччину та Україну. «Вони вже порушили одну з чотирьох гарантій», – сказав він.

Нагадаємо, Європейський Союз у середу, 19 лютого, погодив новий пакет санкцій проти Росії. Санкції включають заборону на імпорт первинного алюмінію. Також, за його відомостями, окремі санкції запроваджуються щодо 73 суден так званого тіньового танкерного флоту.

Очікується, що затвердження 16-го пакету санкцій ЄС проти Росії відбудеться наступного понеділка під час Ради міністрів ЄС із закордонних справ у Брюсселі.

Як відомо, країни G7 хочуть переглянути обмеження ціни на російську нафту. Це потрібно для того, щоб зменшити прибутки Російської Федерації.  

До слова, держсекретар США Марко Рубіо заявив, що адміністрація Трампа збереже санкції проти Росії до тих пір, поки не буде досягнуто угоди про завершення війни в Україні. Про це пише Bloomberg посилаючись на джерела. Європейські союзники мають занепокоєння щодо того, що США можуть домовитися з Путіним про послаблення бойових дій в Україні в обмін на скасування санкцій. Багато з цих санкцій були запроваджені спільно з Європою, і їхнє скасування могло б завадити планам ослаблення російської економіки.

Як повідомлялося, 14 лютого Угорщина заблокувала початок першого етапу переговорів про вступ України до Євросоюзу, що стосується верховенства права і має назву «Основи».

Читайте також:

Теги: війна Угорщина санкції росія Сійярто

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Кирило Дмітрієв будував котеджне містечко на Київщині. Земельні ділянки під будівництво будинків продавав його батько
Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)
Вчора, 17:18
Українські захисники відбили штурм ворожої піхоти
Сили оборони відбили російський штурм поблизу Вовчанська (відео)
18 лютого, 11:35
Київ після атаки
У Києві внаслідок російської атаки є влучання уламків та пожежі (оновлено)
12 лютого, 05:16
За попередніми даними, кадр наслідків атаки по Саратовському НПЗ
Дрони атакували аеродром і НПЗ у двох російських містах
11 лютого, 05:26
Звіт ISW щодо війни в Україні 3 лютого
Окупанти просунулись поблизу семи населених пунктів – карти ISW
4 лютого, 05:26
Рекрутингові центри української армії також демонструють високий рівень залучення жінок у різних регіонах України
Міноборони склало рейтинг найпопулярніших вакансій серед жінок в рекрутингових центрах
27 сiчня, 21:44
Звіт ISW щодо війни в Україні 26 січня
Українські війська просунулися на Курщині та відновили позиції в Торецьку – карти ISW
27 сiчня, 05:28
Велика Британія виявила шпигунський корабель РФ у Ла-Манші
Велика Британія виявила шпигунський корабель РФ у Ла-Манші
22 сiчня, 18:37
Путін може програти війну в Україні
Україна хоче поставити Путіна на коліна: Bild пояснив зміну стратегії війни
22 сiчня, 08:54

Політика

Дональд Трамп здійснює мрію Сталіна – The Hill
Дональд Трамп здійснює мрію Сталіна – The Hill
Угорщина відмовилася продовжувати санкції проти Росії
Угорщина відмовилася продовжувати санкції проти Росії
«Досить говорити, час діяти». Туск назвав кроки для поразки Росії
«Досить говорити, час діяти». Туск назвав кроки для поразки Росії
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
Кремль здивований риторикою Трампа щодо Зеленського – Bloomberg
Україна не має жодного шляху до перемоги – віцепрезидент США
Україна не має жодного шляху до перемоги – віцепрезидент США
Угода про корисні копалини. Радник Трампа поставив ультиматум Україні
Угода про корисні копалини. Радник Трампа поставив ультиматум Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
169K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 лютого: ситуація на фронті
58K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 лютого 2025
15K
Шольц заступився за Зеленського після заяв Трампа
9288
Мер Садовий звернувся до українців через атаку на Зеленського
8895
Хто краща співачка: Тіна Кароль чи Клавдія Петрівна? Премія Yuna оголосила номінантів 2025
8095
«Це дуже погана інвестиція». Бізнесмен пояснив, чому не варто вкладати в нерухомість

Новини

20 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Києві оголошено відбій тривоги через загрозу балістики
Вчора, 13:24
Карта бойових дій в Україні станом на 19 лютого 2025 року
Вчора, 00:40
19 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
18 лютого, 04:32
Росіяни на Курщині моляться за воїнів ЗСУ – речник комендатури
18 лютого, 00:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua