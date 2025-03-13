Як Путін може скористатися пропозицією про припинення вогню: роз’яснення ISW

Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову згоди на тимчасове припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін може взяти в заручники пропозицію про припинення вогню, на яку погодилася Україна, щоб отримати превентивні поступки до початку офіційних переговорів про припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 12 березня агентство Reuters повідомило, що високопоставлені російські джерела заявили, що угода про тимчасове припинення вогню повинна буде «врахувати» прогрес Росії на полі бою та «розв’язати занепокоєння Росії».

12 березня видання Bloomberg повідомило, що джерела, знайомі з думкою Кремля та ситуацією, заявили, що Путін «розтягне часові рамки» погодження на тимчасове припинення вогню, щоб щоб переконатися, що його умови «враховані».

«Джерело, близьке до Кремля, заявило, що Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову згоди на тимчасове припинення вогню, але не уточнило, чи таке припинення включатиме всі міжнародні положення щодо зброї Україні чи лише ті, що надходять від окремих країн. Припинення американської чи іншої військової допомоги Україні під час припинення вогню було б надзвичайно вигідним для Росії, яка продовжує отримувати важливі постачання та допомогу від Ірану, Північної Кореї та Китайської Народної Республіки. Така величезна поступка також знищила б важелі впливу США на майбутні переговори, а також порушила б умови, за яких Україна взагалі погодилася на припинення вогню», – зазначають аналітики ISW.

12 березня російське опозиційне видання «Верстка» повідомило, що джерело, близьке до адміністрації президента Росії, заявило, що Кремль «формально» дасть «позитивну відповідь» на пропозицію про тимчасове припинення вогню, але також вимагатиме «неможливих умов», на які Україна не може погодитися.

У тому числі, за даними джерел, Путін хоче усунути Україну від переговорів, щоб Росія могла самостійно вести переговори зі Сполученими Штатами. Більше того, умови тимчасового припинення вогню «повинні влаштовувати Росію», а згода Росії на тимчасове припинення вогню, під час якого Україна продовжує отримувати зброю та фінансування від своїх партнерів і союзників, є «дурістю».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

До слова, російський диктатор Володимир Путін може висловитися щодо ситуації в Україні сьогодні на спільній пресконференції з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком.