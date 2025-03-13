Головна Світ Політика
search button user button menu button

Як Путін може скористатися пропозицією про припинення вогню: роз’яснення ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Як Путін може скористатися пропозицією про припинення вогню: роз’яснення ISW
фото з відкритих джерео

Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову згоди на тимчасове припинення вогню

Російський диктатор Володимир Путін може взяти в заручники пропозицію про припинення вогню, на яку погодилася Україна, щоб отримати превентивні поступки до початку офіційних переговорів про припинення війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).

Зокрема, 12 березня агентство Reuters повідомило, що високопоставлені російські джерела заявили, що угода про тимчасове припинення вогню повинна буде «врахувати» прогрес Росії на полі бою та «розв’язати занепокоєння Росії».

12 березня видання Bloomberg повідомило, що джерела, знайомі з думкою Кремля та ситуацією, заявили, що Путін «розтягне часові рамки» погодження на тимчасове припинення вогню, щоб щоб переконатися, що його умови «враховані».

«Джерело, близьке до Кремля, заявило, що Росія може вимагати припинення поставок зброї в Україну як умову згоди на тимчасове припинення вогню, але не уточнило, чи таке припинення включатиме всі міжнародні положення щодо зброї Україні чи лише ті, що надходять від окремих країн. Припинення американської чи іншої військової допомоги Україні під час припинення вогню було б надзвичайно вигідним для Росії, яка продовжує отримувати важливі постачання та допомогу від Ірану, Північної Кореї та Китайської Народної Республіки. Така величезна поступка також знищила б важелі впливу США на майбутні переговори, а також порушила б умови, за яких Україна взагалі погодилася на припинення вогню», – зазначають аналітики ISW.

12 березня російське опозиційне видання «Верстка» повідомило, що джерело, близьке до адміністрації президента Росії, заявило, що Кремль «формально» дасть «позитивну відповідь» на пропозицію про тимчасове припинення вогню, але також вимагатиме «неможливих умов», на які Україна не може погодитися.

У тому числі, за даними джерел, Путін хоче усунути Україну від переговорів, щоб Росія могла самостійно вести переговори зі Сполученими Штатами. Більше того, умови тимчасового припинення вогню «повинні влаштовувати Росію», а згода Росії на тимчасове припинення вогню, під час якого Україна продовжує отримувати зброю та фінансування від своїх партнерів і союзників, є «дурістю». 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейська розвідка отримала документ із потенційними вимогами Росії на переговорах про мир, які виявилися дуже жорсткими. У цьому документі плани Трампа досягти миру за 100 днів назвали нереальними, а мирне врегулювання війни в Україні – неможливе до 2026 року.

До слова, російський диктатор Володимир Путін може висловитися щодо ситуації в Україні сьогодні на спільній пресконференції з самопроголошеним президентом Білорусії Олександром Лукашенком. 

Читайте також:

Теги: перемир'я путін Україна росія війна ISW

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Путін сьогодні проведе пресконференцію
Путін сьогодні готується зробити низку заяв про війну в Україні
Сьогодні, 06:50
Марко Рубіо зауважив, що якщо Росія погодиться на перемир'я, то треба буде узгодити, кому обидві сторони довірять контроль за припинення вогню
Рубіо пояснив, як США контролюватимуть дотримання перемир'я в Україні
Вчора, 19:16
Тепер пропозиції Трампа має дати оцінку Путін
Перемир'я на 30 днів. Чи погодиться Росія?
Вчора, 16:56
«Наша ціль – зберегти максимальну субʼєктність держави, максимальну кількість людей, максимальну кількість територій і обовʼязково вихід до Чорного моря»
Переговори у Саудівській Аравії. План Кремля провалився
Вчора, 08:29
Нові санкції США можуть запровадити не тільки проти Росії, а й проти країн, які купують російські товари
США пригрозили РФ потужними санкціями в разі відмови від припинення вогню в Україні
Вчора, 06:22
Сибіга пояснив, що саме передбачатиме 30-денне перемир’я
Сибіга пояснив, що саме передбачатиме 30-денне перемир’я
11 березня, 21:43
Українські військові не вірять, що Росія дотримуватимуться режиму перемир’я, адже з 2014 по 2022 рік вона постійно порушувала мирні домовленості
«Це буде велика біда». Українські військові – про перемир'я, на яке штовхають Україну
11 березня, 15:31
За словами військових, складним для імплементації може бути не так припинення вогню, як процес розведення військ
Припинення війни: як це може бути і що каже світовий досвід?
11 березня, 13:53
Раніше президент Франції Емманюель Макрон заявив, що європейський план припинення бойових дій передбачає обмежене перемир’я на місяць
Макрон і Стармер не погодили план часткового перемир’я між РФ та Україною – AFP
3 березня, 12:47

Політика

Як Путін може скористатися пропозицією про припинення вогню: роз’яснення ISW
Як Путін може скористатися пропозицією про припинення вогню: роз’яснення ISW
Путін сьогодні готується зробити низку заяв про війну в Україні
Путін сьогодні готується зробити низку заяв про війну в Україні
Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах – Bloomberg
Британія та Франція намагаються посилити позиції України на переговорах – Bloomberg
Рубіо заявив, що питання санкцій ЄС неминуче постане на переговорах з РФ
Рубіо заявив, що питання санкцій ЄС неминуче постане на переговорах з РФ
Росія хоче замінити Зеленського та встановити в Україні маріонетковий режим – The Financial Times
Росія хоче замінити Зеленського та встановити в Україні маріонетковий режим – The Financial Times
До 2026 року мирне врегулювання війни в Україні неможливе – Washington Post
До 2026 року мирне врегулювання війни в Україні неможливе – Washington Post

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
184K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 13 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 13 березня 2025
37K
Як Кремль ставиться до місячного припинення вогню – аналіз Reuters
20K
Мільйонні відкати. Прокуратура викрила злочинну організацію на чолі із керівництвом «Київзеленбуду»
13K
Нова умова Путіна для припинення вогню: Bloomberg розкрило подробиці
11K
Обвинувачений у вбивстві Фаріон планував ліквідацію Порошенка? Нові деталі справи

Новини

13 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Повітряна тривога у Києві тривала майже три години
Вчора, 23:44
Важка ситуація на Курщині, пресконференція Зеленського. Головне за 12 березня
Вчора, 20:47
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 22 хвилини
Вчора, 19:42
12 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
Підсумки перемовин між США та Україною та вибух в Івано-Франківську. Головне за 11 березня
11 березня, 20:58

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua