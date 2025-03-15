Зеленський затвердив склад делегації, яка домовлятиметься про «справедливий мир»

Єрмак, як керівник делегації, може вносити зміни до її складу

Переговорників очолив глава Офісу президента Андрій Єрмак

Президент України Володимир Зеленський утворив делегацію, котра вестиме переговори «щодо досягнення справедливого миру». Відповідний указ з’явився на сайті глави держави, повідомляє «Главком».

«Утворити делегацію України для взаємодії з міжнародними партнерами України з метою забезпечення переговорного процесу щодо досягнення справедливого миру:

Єрмак Андрій Борисович – Керівник Офісу Президента України, глава делегації.

Сибіга Андрій Іванович – Міністр закордонних справ України, член делегації.

Умєров Рустем Енверович – Міністр оборони України, член делегації.

Паліса Павло Сергійович – Заступник Керівника Офісу Президента України, член делегації», – сказано у тексті документа.

Також, згідно указу, главі делегації дозволено:

вносити за погодженням з Міністром закордонних справ України зміни до складу делегації України;

залучати в установленому порядку для забезпечення роботи делегації України працівників державних органів, підприємств, установ, організацій за погодженням з їх керівниками, наукових радників та експертів.

Раніше російський диктатор Володимир Путін оголосив, що Москва згодна з пропозиціями про припинення бойових дій, однак «є питання», які ще треба обговорити. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пропагандистські агентства ТАСС та «РИА Новости».

За словами Путіна, Росія нібито виступає за перемир'я з Україною на 30 днів, але є «нюанси», зокрема, йдеться про Курську область РФ. Він також вимагає, аби під час перемирʼя Україна припинила мобілізацію та отримання зброї.