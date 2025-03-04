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Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні
У понеділок ціни на нафту впали приблизно на 2%, досягнувши мінімуму за 12 тижнів
фото: Reuters

Нафта Brent і WTI подешевшали на 0,75% і 0,53% після заяви Білого дому про припинення допомоги Україні

Після того, як президент США Дональд Трамп призупинив військову допомогу Україні, ціни на нафту у світі почали знижуватися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ринки тим часом готуються до набуття чинності нових американських мит на імпорт із Канади, Мексики та Китаю.

Зазначається, що ф'ючерси на нафту марки Brent подешевшали на 54 центи, або на 0,75%, до 71,08 дол. за барель.

Ф'ючерси на американську нафту WTI знизилися на 36 центів, або на 0,53%, до 68,01 дол. за барель.

Reuters пише, що ринок сприймає зростаючу дистанцію між Білим домом та Україною як сигнал про можливе послаблення війни, що може призвести до пом'якшення санкцій проти Росії та повернення додаткових обсягів російської нафти на ринок.

Однак аналітики Goldman Sachs зазначили, що обсяги російського нафтового експорту зараз більше обмежені квотами ОПЕК+ (країни-експортери нафти), ніж санкціями, тому навіть у разі пом’якшення санкцій значне збільшення постачань не є гарантованим.

Таким чином у понеділок ціни на нафту впали приблизно на 2%, досягнувши мінімуму за 12 тижнів.

Також президент США Дональд Трамп підписав указ, яким подвоїв мита на товари з Китаю через «неспроможність влади КНР вжити заходів для зменшення постійного припливу синтетичних опіоїдів, зокрема, фентанілу». 

Нагадаємо, у пʼятницю, 28 лютого, у Вашингтоні відбулась зустріч президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського. Як відомо, Зеленський прибув для підписання угоди щодо корисних копалин.

Однак, під час зустрічі розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Зокрема, президент Володимир Зеленський після сварки подякував народу США, президенту Дональду Трампу і Конгресу за підтримку. Проте зауважив, що не перепрошуватиме перед Трампом.

Зауважимо, після жорсткої суперечки, яка розгорілася під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського, світові лідери вирішили висловити підтримку Україні та її президенту. 

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Теги: США Дональд Трамп Україна війна Володимир Зеленський президент нафтопродукти нафта росія

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