Представник МЗС Угорщини приїхав до Києва: вимагає пояснень за «наклепницьку кампанію»

«Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини», – сказав Мадяр

Нещодавно лідер угорської фракції «Фідес» заявив, що Україна нібито намагається дискредитувати премʼєр-міністра Віктора Орбана

Заступник міністра закордонних справ Угорщини Левенте Мадяр прибув до Києва, аби вимагати в української влади пояснень щодо ймовірної «наклепницької кампанії» проти Угорщини. Про це угорський дипломат заявив у відео на своїй сторінці у Facebook у вівторок, його цитує Hirado.

Згідно з його заявою, він звернеться до українського керівництва за поясненнями щодо «наклепницької кампанії» проти Угорщини, яка, за даними угорських спецслужб, нібито ведеться проти Будапешта за підтримки України.

«Уряд захищатиме країну від усіх спроб зовнішнього впливу, оскільки для нас немає нічого важливішого за інтереси Угорщини», – сказав Мадяр у відео, на якому він перебуває у Києві.

Левенте Мадяр додав, що дії Києва нібито «не можна розглядати інакше, як удар у спину». Наразі чітких підтверджень інформації від угорської сторони не було.

Нагадаємо, лідер угорської фракції «Фідес» Мате Кочиш заявив, що Україна намагається дискредитувати премʼєр-міністра Віктора Орбана. І таку інформацію він нібито отримав від угорських спецслужб. Зазначається, що на засіданні парламентського комітету з питань національної безпеки, членом якого є Кочиш, спецслужби Угорщини нібито попередили про організовану широку кампанію проти Орбана.

До слова, премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан вкотре закликав до мирних переговорів щодо російсько-української війни, інакше Україна може стати «Афганістаном Європейського Союзу».

Також Орбан заявив, що вважає російського диктатора Володимира Путіна чесним партнером. За його словами, Будапешт зацікавлений у розвитку відносин із Москвою.