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Чи існує загроза оточення ЗСУ на Курщині? Сирський відповів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Чи існує загроза оточення ЗСУ на Курщині? Сирський відповів
Сирський повідомив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України
фото: Командування об'єднаних сил ЗСУ (ілюстративне)

Сирський: Ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці

Наразі загрози оточення ЗСУ в Курській області немає. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського.

«Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони», – йдеться у повідомленні.

Також Сирський зауважив, що ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю РФ перебуває під контролем Сил оборони України.

«Низки населених пунктів на лінії кордону, назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує – вони зруйновані вогневим впливом агресора. Незважаючи на залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі і техніці. Тільки в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти», – наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Олександр Сирський зауважив, що «окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони».

Нагадаємо, російські війська зосередили основний наступ у Курській області. На інших ділянках фронту у ЗСУ з'явилися можливості контратакувати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міноборони Великої Британії.

Також повідомлялося, що російські війська просунулися в самій Суджі за підтримки сил Північної Кореї.

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Теги: росіяни росія ЗСУ війна Генштаб Олександр Сирський Сумщина Курщина

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