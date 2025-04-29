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Україна була і є однією з найкорумпованіших країн світу – радник Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Україна була і є однією з найкорумпованіших країн світу – радник Трампа
Волтц заявив, що США повинні захищати платників податків
фото: AP

Торік Україна посіла 105 місце серед 180 країн світу у рейтингу найбільш корупційних країн

Радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц назвав Україну однією з найкорумпованіших країн світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву радника Трампа в інтерв'ю Fox News.

«Україна була і залишається однією з найкорумпованіших країн у світі. Ми завжди повинні захищати наших платників податків, у це вкладено мільярди доларів. Я думаю, що попередня адміністрація не здійснювала належного контролю за коштами, що виділяються», – каже він.

За словами радника Трампа, адміністрація президента США повинна «уважно стежити» за виділенням допомоги Україні.

Водночас Волтц розкритикував Україну за те, що досі не було підписано угоди про видобуток корисних копалин. За його словами, Київ втратив «історичну можливість» підписати угоду.

Згідно з даними антикорупційної організації Transparency International, у 2024 році Україна посіла 105 місце серед 180 країн світу у рейтингу найбільш корупційних країн, отримавши лише 35 балів. Перші місця в рейтингу сприйняття корупції посіли Данія (90 балів), Фінляндія (88 балів) та Сінгапур (84 бали), останні – Венесуела (10 балів), Сомалі (девʼять балів) і Південний Судан (вісім балів).

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції провело комплексне дослідження стосовно корупції в Україні у 2024 році. Вони визначили, що загальний індекс сприйняття корупції продовжує зростати, однак бізнес налаштований менш песимістично, ніж населення.

До слова, американський президент Дональд Трамп наказав міністерству юстиції США зупинити виконання антикорупційного закону, який забороняє американцям підкуповувати іноземних урядовців для ведення бізнесу.

Закон про корупцію за кордоном прийняли у США у 1977 році. Він забороняє всім американцям і деяким іноземним емітентам цінних паперів давати хабарі іноземним чиновникам. У 1998 році до закону було внесено поправки, які стосуються іноземних фірм і осіб, які давали хабарі в Сполучених Штатах. Широко написаний закон стосується не лише вже наданих хабарів, але й хабарів, які пропонуються, плануються чи санкціонуються керівництвом компанії.

Раніше Окружний суд США в Нью-Йорку виніс вирок колишньому сенатору-демократу Бобу Менендесу, засудивши його до 11 років ув’язнення за хабарі та інші зловживання на посаді. 

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Теги: корупція в Україні Майкл Волтц

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