«Кришував чорний імпорт» електроніки. Затримано очільника митного поста на Львівщині

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна

Служба безпеки України спільно з Національною поліцією затримали керівника митного поста на Львівщині. Посадовця підозрюють в отриманні хабарів від імпортерів електронної техніки. За даними слідства, він сприяв підприємцям в ухиленні від митного оформлення та сплати обов’язкових платежів до держбюджету. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на СБУ.

Йдеться про чорний імпорт високовартісної цифрової техніки відомих брендів, яку підприємці завозили із-за кордону.

Як встановило розслідування, лише за одним із задокументованих епізодів посадовець «пропустив» продукцію без сплати мита на понад 15 млн грн. За цю «послугу» він попросив особисто для себе $23 тис.

«Щоб оформити оборудку, чиновник вносив недостовірні відомості до автоматизованої системи митного оформлення. Правоохоронці затримали митника після отримання ним всієї суми неправомірної вигоди. В салоні його авто виявлено готівку, одержану злочинним шляхом», – йдеться у повідомленні СБУ.

Наразі керівнику митного поста повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою). Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників оборудки.

Зловмиснику загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна.

Раніше у Львівській області детективи Бюро економічної безпеки викрили підприємця, який організував незаконне вивезення свіжозрубаної ялини. За даними слідства, підприємець з Івано-Франківщини використовував підроблені документи про законність походження деревини. На їх підставі він отримував дозвільні документи для експорту.

До слова, слідчі повідомили про підозру службовиці комунального підприємства, яка закупила асфальтобетонну суміш зі збитком у понад 850 тис. грн.