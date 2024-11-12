Хто такий Майк Волтц і яка в нього позиція щодо підтримки України?

Про кадрові призначення у Білому домі

Новим радником з нацбезпеки США (зараз посада Джейка Саллівана) стане Майк Волтц, конгресмен з Флориди і ветеран сил спецоперацій. Яка в нього позиція щодо підтримки України:

У Конгресі Майк Волтц спочатку підтримував законопроекти з допомогою Україні, і навіть приїздив до Києва в складі конгресових делегацій. Але в квітні 2024 голосував проти додаткового фінансування на $60 млрд. У своїй критиці він був прямим:

«Епоха бездонних чеків для України від Конгресу закінчилась. Європа має зробити більше для України, США мають захистити свій південний кордон», – писав Майк Волтц.

При цьому серед інших причин свого голосу проти фінансування для України Волтц називав відсутність стратегії в адміністрації Байдена. Він критикував Білий дім за повільну та несвоєчасну підтримку України, а також за недостатні санкції проти енергетичного сектору Росії.

«Якщо Путін досягне успіху в Україні, він не зупиниться, поки не залучить країни НАТО… Спинити Росію перед тим, як вона втягне НАТО і США у війну – це правильна річ», – писав Волтц. Але:

«Але цей тягар не може лягати лише на плечі американського народу, особливо коли Західна Європа пасує. Між стратегією Байдена «стільки, скільки потрібно» і тими, хто вимагає «жодного долара для України», має бути політичний простір».

В цілому теза про те, що Європа (особливо Німеччина і Франція) робить недостатньо для підтримки України, і США мають вимагати від цих країн більшого, проходить червоною ниткою майже в усіх коментарях Волтца про Україну.

З іншого боку, Майк Волтц висловлювався проти вступу України до НАТО. В одному з ефірів він сказав, що це б втягнуло США у війну з Росією, і що Україна зараз не здатна зробити внесок в колективну безпеку союзників.

Щодо інших коментарів, то Майк Волтц також ставив питання про те, як відбувається нагляд за наданою Україні зброєю, і чи не потрапляє вона після перетину кордону на чорний ринок.

Але при цьому в травні 2022 Майк Волтц критикував Джо Байдена за неготовність надати Україні далекобійні ракети, які б могли досягти території Росії.

Ось такі новини. Тепер чекаємо на те, хто очолить Держдеп і Пентагон. Новим Держсекретарем може стати сенатор з Флориди Марко Рубіо, але поки точних підтверджень не маємо.