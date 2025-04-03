Команда Волтца обговорювала нацбезпеку США у десятках Signal-чатів – Politico

Використання загальнодоступного застосунку виявилося звичайною справою

Команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Декілька співрозмовників видання заявили, що перебували щонайменше у 20 таких чатах, і що стикалися з випадками обговорення конфіденційної інформації. Один з цих співрозмовників сказав: «Волтц вибудував увесь комунікаційний процес Ради національної безпеки на Signal». .

«Це свідчить про масштабніше використання застосунку, ніж повідомлялося раніше, і проливає нове світло на те, як часто команда національної безпеки адміністрації Трампа покладається на Signal, загальнодоступний застосунок для обміну повідомленнями, у своїй роботі», – резюмує Politico,

Нагадаємо, нещодавно радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив в скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Також «Главком» повідомляв, що члени Ради національної безпеки президента Дональда Трампа, у тому числі Майкл Волтц, використовували особисті акаунти Gmail для офіційних урядових справ.