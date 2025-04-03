Головна Світ Політика
search button user button menu button

Команда Волтца обговорювала нацбезпеку США у десятках Signal-чатів – Politico

Варвара Шолян
glavcom.ua
Варвара Шолян
google social img telegram social img facebook social img
Команда Волтца обговорювала нацбезпеку США у десятках Signal-чатів – Politico
Волтц покладався на Signal у питаннях нацбезпеки
фото з відкритих джерел

Використання загальнодоступного застосунку виявилося звичайною справою

Команда радника президента США з національної безпеки Майка Волтца створила щонайменше 20 групових чатів у месенджері Signal для координації роботи – зокрема, з питань України, Китаю, Сектора Гази, ситуації на Близькому Сході, Африки та Європи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Декілька співрозмовників видання заявили, що перебували щонайменше у 20 таких чатах, і що стикалися з випадками обговорення конфіденційної інформації. Один з цих співрозмовників сказав: «Волтц вибудував увесь комунікаційний процес Ради національної безпеки на Signal». .

«Це свідчить про масштабніше використання застосунку, ніж повідомлялося раніше, і проливає нове світло на те, як часто команда національної безпеки адміністрації Трампа покладається на Signal, загальнодоступний застосунок для обміну повідомленнями, у своїй роботі», – резюмує Politico,

Нагадаємо, нещодавно радник президента США з національної безпеки Майкл Волтц втрапив в скандал, пов'язаний із використання месенджера Signal, – зокрема, з’ясувалося, що він обговорював у Signal удари по єменських хуситах і питання війни в Україні.

Волтц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal і заявив, що його роботою є «забезпечення координації всіх процесів».

Також «Главком» повідомляв, що члени Ради національної безпеки президента Дональда Трампа, у тому числі Майкл Волтц, використовували особисті акаунти Gmail для офіційних урядових справ.

 

Читайте також:

Теги: Майкл Волтц

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лавров заявив, що Росія повністю дотримується мораторію на удари по об'єктах енергоінфраструктури України
Росія передала США перелік «порушень» часткового перемирʼя з боку України
1 квiтня, 19:33
26 березня Трамп обговорив питання Волтца з радниками
Після скандалу з Signal Трамп радився з оточенням, коли звільнити Волтца
30 березня, 02:57
Жителі Гренландії відмовилися пускати до себе Ушу Венс
Туристичне бюро у Гренландії відмовилося приймати дружину віцепрезидента США
28 березня, 01:29
Волтц: Я беру на себе повну відповідальність. Я створив цю групу
У Білому домі радника Трампа вважають «ідіотом» через скандальну переписку у Signal
28 березня, 00:26
Politico: Трамп був сповнений підозр через те, що Волтц узагалі зберіг номер Ґолдберга на своєму телефоні
Медіа дізналися справжню реакцію Трампа на витік із секретного чату
26 березня, 18:29
Трамп: У чаті Signal щодо ударів по хуситах не було засекреченої інформації. У нас чудова команда
Після скандалу із секретним чатом Трамп заявив, що нацбезпека США «сильна як ніколи»
26 березня, 03:29
Одним із етапів перемир'я може стати обмін полоненими, який буде «жестом доброї волі», вважає Волтц
Волтц описав покрокову модель перемир’я в Україні
23 березня, 20:50
Марко Рубио и Майк Уолтц прокомментировали украинский вопрос
Рубио и Уолтц противоречат друг другу: что ждет Украину на новых переговорах?
15 березня, 22:02
Військова допомога Україні на порядку денному у Трампа
Трамп готується до головного рішення щодо військової допомоги Україні: ЗМІ озвучили дату
3 березня, 20:44

Політика

Ізраїльський прем’єр прибув до Угорщини, попри ордер МКС на його арешт
Ізраїльський прем’єр прибув до Угорщини, попри ордер МКС на його арешт
Команда Волтца обговорювала нацбезпеку США у десятках Signal-чатів – Politico
Команда Волтца обговорювала нацбезпеку США у десятках Signal-чатів – Politico
Політичний рейтинг Трампа стрімко знижується
Політичний рейтинг Трампа стрімко знижується
«Європа готова відповісти». Фон дер Ляєн відреагувала на нові мита від США
«Європа готова відповісти». Фон дер Ляєн відреагувала на нові мита від США
Reuters: Посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні
Reuters: Посланець Путіна та Віткофф зустрілись у Вашингтоні
«Безрозсудні тарифи Трампа». Пелосі відреагувала на запровадження нових мит
«Безрозсудні тарифи Трампа». Пелосі відреагувала на запровадження нових мит

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
196K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 квітня: ситуація на фронті
139K
Раїса Богатирьова судиться з державою: вимагає збільшити пенсію
136K
Від «Москви» і до «Ямала». Усі втрати російського флоту у Чорному морі
89K
Легендарний поет-пісняр назвав українську співачку, кар’єру якої ледь не поламала Ротару
69K
Карта повітряних тривог України онлайн 3 квітня 2025
29K
Мільйонний спадок, нерухомість, радянський автопарк: що відомо про статки Дубневича

Новини

2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
1 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 квiтня, 00:05
31 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
31 березня, 00:01
Росіяни в Криму заарештували сім'ю зі Львова
30 березня, 11:36
Данія демонструє суверенітет: прем'єр-міністерка відвідає Гренландію на тлі інтересу США
30 березня, 10:51
30 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 березня, 00:01

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua