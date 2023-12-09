Корупція в Україні. Чи дійсно все так погано?

Корупція знижує нашу ефективність, але не так радикально, щоб говорити, що це заважає нашій перемозі

Чи є в Україні корупція? Та звісно є. І коли завершиться війна, це знов буде однією із наших основних проблем, поряд із відсутністю верховенства права і демографічною ситуацією.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Так, ми корумпована держава. І це системна проблема.

Проте Україна, це не тільки корупція. І не стільки корупція. І ніт, якби не було корупціі це не призвело б відразу до перемоги над Росією. Корупція знижує нашу ефективність, але не так радикально, щоб говорити, що це заважає нашій перемозі. Так, не наближає до перемоги. Але й не є тими кайданками, які єдині не дають нам перемогти.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Якщо щось зменьшує вашу спроможність на 5 відсотків, до прикладу, то це не означає, що прибравши це щось, можна перемогти вдвічі сильнішого ворога. Якщо я не буду істи солодке, я буду в кращій спортивній формі. Але це не означає, що вийшовши на рінг, я можу здолати Усіка. Чи означає це, що треба їсти солодке? Ніт. Але треба розуміти, що щоб здолати Усіка мені потрібно допомога, бажано братів Клічко. І дуже не розумно в моєму випадку стояти і картати себе, що якби я не їв солодке останній місяць, я б давно сам того Усіка здалав би.

Що занадто, то не здраво.

І останні півроку дуже часто тема корупція переходить ту межу, де здраво. Про корупцію говорять диспропорційно багато. І часто говорять не тільки наші друзі, які конструктивні, і змушують нас боротися з корупцією, впроваджувати реформи, робити системні і інституційні змін

А говорять наші вороги. Щоб знизити нашу підтримку на Заході. І демотивувати суспільство всередині. І іноді здається, що всередині країни в них виходить краще. І вони майстерно сіють демотивацію і все пропало.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Але треба розуміти, що так подають тему наші вороги. І треба пам'ятати, хто ці вороги. І чи мають вони право так говорити. І росіяни, де корупція на порядок вища ніж в Україні. І угорці.

Ах точно, ці ж угорці.