Кремль виставив Україні ультиматум для переговорів

Путін хоче, аби Зеленський скасував указ про заборону переговорів з РФ

Україна повинна піти на кроки, які «юридично розчистять перешкоди» для прямих переговорів з Російською Федерацією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника Кремля Дмитра Пєскова.

Ймовірно, йдеться про скасування заборони на переговори з російським диктатором Володимиром Путіним, яку запровадив президент Володимир Зеленський у 2022 році.

За словами Пєскова, Путін уже заявляв, що Росія «готова до перемовин», про що свідчить, зокрема, обговорення мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

Раніше на запитання про можливі переговори делегацій України та Росії, Володимир Зеленський відповів, що «це не є великою проблемою».

«Це не велика проблема. Був би результат. Якщо буде політична воля передусім з боку росіян, хоч вони і не хочуть закінчувати війну, то не є проблема зустрічі. Тут питання абсолютно прагматичне, якщо є напрацьовані варіанти, що можуть наблизити до закінчення війни, то можемо рухатись», – сказав президент.

Нагадаємо, президент України у понеділок, 21 квітня, провів перемовини із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Він зазначив, що це була «хороша й детальна розмова».

Так, стало відомо, що 23 квітня, у середу, українські представники працюватимуть у Лондоні. «Україна, Британія, Франція, Сполучені Штати. Ми готові рухатися й надалі максимально конструктивно, щоб досягти безумовного припинення вогню з подальшим забезпеченням встановлення реального й тривалого миру», – заявив Зеленський.

Як повідомлялося, що Сполучені Штати тиснутимуть на Україну в очікуванні відповіді на ідеї адміністрації президента Штатів Дональда Трампа щодо того, як покласти край війні. Американці пропонують визнання окупації Криму та відмову від вступу України до НАТО.

До слова, Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії. Він заявив, що він сподівається, що Україна та Росія «укладуть угоду» вже цього тижня.