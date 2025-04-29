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Сестра переговорника Путіна Дмитрієва таємно відвідала Україну – медіа

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Сестра переговорника Путіна Дмитрієва таємно відвідала Україну – медіа
Як відомо, переговорник Путіна і гендиректор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв раніше засвітився у сумнівному будівництві на Київщині
фото з відкритих джерел

Згідно з прикордонними записами, Дмитрієва в'їхала в Україну 8 лютого і виїхала 12 лютого

Сестра високопоставленого кремлівського парламентера Кирила Дмитрієва, Наталія Дмитрієва відвідала Україну в лютому 2025 року за американським паспортом. Як повідомляє «Главком», про це у соцмережі «ікс» написала американська журналістка Кеті Лівінгстон з посиланням на власні джерела.

За словами Лівінгстон, факт візити Наталії до України підтвердили численні джерела.

Згідно з прикордонними записами, Дмитрієва в'їхала в Україну 8 лютого і виїхала 12 лютого. Це сталось за кілька днів до запланованих переговорів між Росією та США, які мали відбутися в Саудівській Аравії щодо потенційного врегулювання ситуації в Україні.

Одне з джерел повідомило, що Наталія виїхала з України до США на початку 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії, разом зі своєю матір'ю. Проте, мета її поїздки до України залишається невідомою.

«Старі записи показують, що і Наталя, і її мати, Тамара Шевченко, раніше мали українські паспорти, в останні кілька років вони їздили в Україну за американськими паспортами. Незрозуміло, звідки в Наталії і Тамари американські паспорти і чи живуть вони нині у США», – пише Лівінгстон.

Кирило Дмитрієв народився 12 квітня 1975 року у Києві у родині вченого-біолога, але вже в 14 років переїхав до США. У Штатах він закінчив  з відзнаками Стенфордський університет та Гарвардську школу бізнесу.

У 2011 році Дмитрієв очолив Російський фонд прямих інвестицій, який мав заводити в Росію іноземний капітал різноманітного походження – від Америки до Китаю та Близького Сходу. Обіймає він цю посаду і зараз.

За інформацією видання The Insider, своєму посиленню впливу у Кремлі Дмитрієва має завдячувати одруженню з Наталею Поповою – подругою доньки Путіна Катерини Тихонової.

Нагадаємо, нинішній переговорник Путіна і гендиректор російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв засвітився у сумнівному будівництві на Київщині. Про це йдеться у матеріалі «Главкома» «Посильний Путіна. Як киянин Кирило Дмитрієв потрапив на переговори про Україну».

Йдеться про події 15-річної давнини, пов’язані зі зведенням котеджного містечка «Олімпік парк», що за 19 кілометрів від Києва. У селі Березівка у 2008 році столичне ТОВ «Траверз-Буд» розпочало житлове будівництво, до масштабної розкрутки якого долучалася навіть співачка Ані Лорак, яка також вже тривалий час живе у Росії. 

Як повідомляв «Главком», перед початком переговорів у Саудівській Аравії Кремль вустами переговорника Кирила Дмитрієва запропонував адміністрації Дональда Трампа угоду щодо російських природних ресурсів. 

Також спеціальний представник президента Росії з питань інвестиційно-економічного співробітництва з іншими країнами, голова Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ) Кирило Дмитрієв зустрівся із членами Американської торгової палати в Росії (AmCham).

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Теги: переговори

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