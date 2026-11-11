Україна готує нову систему супроводу суден у Чорному морі: деталі від президента

За словами Зеленського, Україна разом із партнерами працює над проєктами супроводу суден

Президент підкреслив, що російські атаки ракетами та безпілотниками створюють загрозу судноплавству в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається знищити всі судна в Чорному морі, незалежно від країни. Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає «Главком».

Президент підкреслив, що російські атаки ракетами та безпілотниками створюють загрозу судноплавству в Чорному морі. Тому для захисту аграрного експорту Україна вважає необхідним запровадження супроводу суден.

За словами Зеленського, Україна разом із партнерами працює над проєктами супроводу суден із використанням різних типів безпілотників. Він висловив сподівання, що їх вдасться успішно реалізувати найближчим часом.

До слова, міністри оборони Туреччини, Румунії та Болгарії виступили зі спільною заявою через атаки на торговельні судна в Чорному морі. Країни закликали припинити дії, що загрожують безпеці судноплавства, та домовилися посилити співпрацю для захисту морських маршрутів.

Як повідомлялося, у 2026 році Чорне море стало найсмертоноснішим морським маршрутом у світі за кількістю загиблих моряків торговельного флоту. Щонайменше 40 членів екіпажів загинули, а понад 570 суден потрапили під удари.