Головна Світ Політика
search button user button menu button
1722-й день війни
Мирні переговори
Енергетична тривога
Операція «Карфаген»
Вибори у США
Відключення світла
Держбюджет-2027
Операція «Форест Гамп»
Мобілізація в Україні
Україна-ЄС
Війна на Близькому Сході
Заборона Московської церкви
Кримський міст

Україна готує нову систему супроводу суден у Чорному морі: деталі від президента

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Україна готує нову систему супроводу суден у Чорному морі: деталі від президента
За словами Зеленського, Україна разом із партнерами працює над проєктами супроводу суден
фото з відкритих джерел

Президент підкреслив, що російські атаки ракетами та безпілотниками створюють загрозу судноплавству в Чорному морі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія намагається знищити всі судна в Чорному морі, незалежно від країни. Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції із прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, передає «Главком».

Президент підкреслив, що російські атаки ракетами та безпілотниками створюють загрозу судноплавству в Чорному морі. Тому для захисту аграрного експорту Україна вважає необхідним запровадження супроводу суден.

За словами Зеленського, Україна разом із партнерами працює над проєктами супроводу суден із використанням різних типів безпілотників. Він висловив сподівання, що їх вдасться успішно реалізувати найближчим часом.

До слова, міністри оборони Туреччини, Румунії та Болгарії виступили зі спільною заявою через атаки на торговельні судна в Чорному морі. Країни закликали припинити дії, що загрожують безпеці судноплавства, та домовилися посилити співпрацю для захисту морських маршрутів.

Як повідомлялося, у 2026 році Чорне море стало найсмертоноснішим морським маршрутом у світі за кількістю загиблих моряків торговельного флоту. Щонайменше 40 членів екіпажів загинули, а понад 570 суден потрапили під удари.

Читайте також:

Теги: Чорне море Володимир Зеленський війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Завершення війни не означатиме зникнення російської військової загрози для Європи
Генсек НАТО попередив, якою загрозою для Європи обернеться закінчення війни в Україні
6 листопада, 15:30
Ізраїль передав США тривожні дані про Іран
Ізраїль намагався обманути Трампа? Розвіддані про Іран викликали суперечки у Білому домі
4 листопада, 12:21
Місцева влада повідомляє про влучання
Окупанти вдарили дроном по торговельному центру в Харкові
30 жовтня, 09:30
Зеленський: До нас дійсно неодноразово зверталися з сигналом – не бити по російських НПЗ
Зеленський відповів на питання, чому Україна припинила бити по російських НПЗ
28 жовтня, 10:38
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
Втрати ворога станом на 24 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
24 жовтня, 08:29
Заява Лукашенка прозвучала на тлі загострення стосунків між лідерами США та України
Головний союзник Путіна заступився за Зеленського у суперечці з Трампом
16 жовтня, 16:45
Від початку повномасштабного вторгнення РФ втратила в Україні 12 414 танків
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
16 жовтня, 07:07
Кремль розробив плани війни з Європою
Кремль визначив цілі в Європі. Українська розвідка розкрила плани РФ до 2045 року
13 жовтня, 18:07
Зеленський підписав закон про нацменшини
Україна виконала одну з умов Угорщини. Зеленський підписав закон
12 жовтня, 17:54

Політика

Історичний виступ Зеленського у парламенті Данії: головні тези
Історичний виступ Зеленського у парламенті Данії: головні тези
Росія запропонувала НАТО укласти угоду: які гарантії безпеки обіцяє Москва
Росія запропонувала НАТО укласти угоду: які гарантії безпеки обіцяє Москва
Кремль прокоментував зв’язок Росії із затриманим військовим США у Британії
Кремль прокоментував зв’язок Росії із затриманим військовим США у Британії
Зеленський зустрівся з королем Данії
Зеленський зустрівся з королем Данії
Другий день переговорів в Абу-Дабі: підсумки зустрічі
Другий день переговорів в Абу-Дабі: підсумки зустрічі
Україна готує нову систему супроводу суден у Чорному морі: деталі від президента
Україна готує нову систему супроводу суден у Чорному морі: деталі від президента

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
379K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 листопада: ситуація на фронті
159K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 листопада 2026
114K
Залужний повідомив про історичне рішення Британії стосовно українських дітей
104K
Україна озвучила позицію щодо територіальних поступок перед мирними переговорами
75K
НАБУ викликало голову НБУ Пишного, щоб заблокувати внесення застави за генерала СБУ Дуку – заява в суді
70K
Путін звернувся до всіх членів уряду РФ із незвичною вимогою

Новини

Петиція щодо зарплат вчителів швидко набрала 25 тис. підписів: про що йдеться
Сьогодні, 12:58
11 листопада – Всесвітній день шопінгу: історія свята та як з’явився найбільший розпродаж року
Сьогодні, 08:33
В Україні до 13°, в деяких областях дощ, подекуди зі снігом: погода на 11 листопада 2026 року
Сьогодні, 05:59
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 11 листопада 2026: традиції та молитва
Вчора, 22:00
Зеленський поставив крапку у багаторічній інтризі навколо відомого київського університету
Вчора, 18:02

Прес-релізи

Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
Новорічний «Мій Music Hall». У Києві пройде шоу, яке змінює уявлення про музичні концерти
27 жовтня, 18:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua