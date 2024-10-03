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Україна закликає трибунал у Гаазі примусити Росію знести Кримський міст

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Україна закликає трибунал у Гаазі примусити Росію знести Кримський міст
фото з відкритих джерел

Україна вимагає відновлення вільного судноплавства та припинення незаконного використання Кримського мосту для військових цілей

Сьогодні, 3 жовтня, в Гаазі завершилося представлення позиції України в Арбітражному трибуналі у справі, що стосується прав України як прибережної держави в Чорному та Азовському морях, а також у Керченській протоці. Під час завершального виступу Україна закликала трибунал ухвалити рішення, яке зобов'яже Росію демонтувати незаконно побудований Керченський міст. Про це повідомило Міністерство закордонних справ України.

Заступниця Агента України Оксана Золотарьова підкреслила, що демонтаж мосту є єдиним способом відновити вільний прохід для суден усіх країн через Керченську протоку відповідно до норм міжнародного права. Вона зазначила, що Росія порушила Конвенцію ООН з морського права, незаконно збудувавши міст, який зараз обмежує транзит суден, а також використовується для перевезення озброєння на тимчасово окуповану територію Криму.

Агент України в Міжнародному суді ООН та посол з особливих доручень МЗС Антон Кориневич також наголошував на незаконності будівництва мосту. Він підкреслив, що через низьку висоту конструкції деякі судна не можуть проходити через протоку, що серйозно впливає на морське судноплавство в регіоні.

Україна сподівається на справедливе рішення трибуналу, яке забезпечить дотримання міжнародного права та відновлення свободи навігації через Керченську протоку.

Нагадаємо, Єврокомісія подає на Угорщину до суду.

Теги: трибунал Керченський міст Єврокомісія росія

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