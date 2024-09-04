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Китай відреагував на удар Росії по Полтаві

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Китай відреагував на удар Росії по Полтаві
Позиція Китаю залишається незмінною
фото з відкритих джерел

На переконання китайської сторони, наразі першочерговим завданням є охолодження ситуації

Позиція Китаю щодо «української кризи», попри будь-які події, залишається незмінною і полягає у закликах до якнайшвидшого припинення вогню та пошуку політичного врегулювання конфлікту. Про це йдеться у відповіді офісу речника МЗС КНР на запит власного кореспондента Укрінформу в Китаї з проханням відреагувати на жорстокий удар росіян по навчальному закладу в Полтаві і вбивство більше 50-ти людей.

«Позиція Китаю щодо «української кризи» (так у КНР називають російську геноцидну війну проти України – ред.) є послідовною і чіткою. В інтересах усіх сторін якнайшвидше припинити вогонь, зупинити бойові дії та шукати політичне вирішення конфлікту», – ідеться у відповіді.

На переконання китайської сторони, наразі першочерговим завданням є охолодження ситуації, для чого потрібно не допускати розширення лінії фронту, уникати ескалації бойових дій та утримуватися від кроків, що ведуть до посилення збройного протистояння.

«Усім сторонам слід проявляти стриманість, уникати дій, які можуть призвести до загострення конфлікту, та створювати умови, щоб якнайшвидше дійти політичного врегулювання кризи», – зазначається в документі.

Зауважимо, що від початку повномасштабної російської агресії проти України Китай декларує нейтралітет, уникає визначення агресора і жертви та утримується від засудження як жорстоких обстрілів російськими військовими житлових будинків і цивільної інфраструктури в українських містах, так і успішних атак Сил оборони України по об’єктах у глибині Росії, що використовуються для забезпечення окупаційної армії РФ.

Нагадаємо, уранці 3 вересня дві ворожі ракети атакували Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації у Полтаві. Як повідомили «Главкому» місцеві мешканці, уранці, після дев’ятої години, два вибухи пролунали один за одним за кілька хвилин потому, як включилася сирена повітряної тривоги. Вибухи були такої сили, що дрижали шибки багатоповерхівок за 5 км від місця прильоту. І відразу на вулицю Зіньківській шлях помчали десятки машин швидкої.

У Міністерстві оборони повідомили, що приліт ракети стався в той момент, коли люди спускалися в бомбосховище.

Станом на ранок 4 вересня 53 людини загинули внаслідок учорашнього ворожого удару по навчальному закладу в Полтаві. Ще 298 осіб постраждали.

Надзвичайники врятували 25 осіб, з них 11 деблоковано з-під завалів. За уточненими даними, під завалами може перебувати ще до п’яти осіб. Рятувальна операція триває.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати та Китай не змогли погодити конкретний план щодо переговорів про завершення війни в Україні. Про це повідомив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван під час брифінгу. За його словами, Китай наполягає на тому, що війна має закінчитися дипломатичним шляхом. Упродовж останніх трьох днів, Салліван та Сі Цзіньпін обмінювалися думками щодо російської війни проти України.

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Теги: росія війна Китай вбивство Україна нейтралітет

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